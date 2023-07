Gagnez la nouvelle course à l'espace grâce à des moteurs fiables

Publireportage

Aujourd'hui, une autre course à l'espace se déroule avec beaucoup moins de tapage. La NASA décrit l'orbite terrestre basse (OTB) comme une économie commerciale, pleine d'opportunités pour les entreprises gouvernementales, universitaires et surtout à but lucratif.

Environ 7 500 satellites sont déjà en OTB et ce nombre va littéralement exploser au cours des dix prochaines années et au-delà.

L'essentiel de la croissance de l'économie commerciale en OTB est alimenté par de grandes constellations de satellites fonctionnant en réseaux mondiaux pour fournir des services de communication, d'accès à Internet, d'observation de la Terre, de surveillance météorologique, de positionnement global et d'autres services.

Comme pour toute entreprise commerciale, le succès dans l'espace dépend de l'application de principes commerciaux fondamentaux et séculaires, notamment la nécessité de maximiser la valeur tout en minimisant les coûts.

Pour les moteurs qui commandent les articulations et les actionneurs robotiques, les systèmes de refroidissement cryogéniques, les roues de réaction, les antennes, les panneaux solaires, les gyroscopes et d'autres fonctions, les concepteurs de satellites doivent trouver des moyens de réduire les coûts d'ingénierie non récurrents et les délais de mise en œuvre, sans pour autant compromettre les performances.

