French bee lance une campagne de recrutement de pilotes au niveau européen.

French bee propose plusieurs vols par semaine depuis Paris vers différentes destinations.

French bee offre actuellement un programme de vols depuis Paris-Orly avec jusqu'à dix fréquences par semaine vers La Réunion et trois fréquences par semaine vers Tahiti via San Francisco. La compagnie aérienne dessert également les Etats-Unis avec un vol quotidien vers New York et Los Angeles. De plus, elle propose jusqu'à quatre vols par semaine vers Miami et six vols par semaine vers San Francisco.