Déchaînement de puissance aérienne

Des dizaines de chasseurs-bombardiers israéliens F-16 ont lancé une série de frappes dévastatrices à proximité de la frontière de Gaza, à Beit Hanun. Les Forces de Défense Israéliennes (FDI) ont déclaré que ces frappes constituaient une étape cruciale de leur opération visant à éliminer les terroristes qui avaient réussi à infiltrer plusieurs villes et bases israéliennes lors du deuxième jour de la guerre.

Les avions de l'armée de l'air ont mené des opérations offensives étendues le long de la bande de Gaza au cours de la dernière journée, infligeant destruction et dévastation aux membres du Hamas. Au cours des trois dernières heures seulement, environ 130 cibles ont été attaquées par des dizaines d'avions. Les centres d'attaque comprennent Beit Hanoun, Saja'iya, Al-Furqan et Rimal.

L'objectif clair de ces frappes était de nettoyer la zone des terroristes, de garantir la sécurité des civils israéliens et de restaurer l'intégrité territoriale d'Israël. Les FDI ont maintenu une pression constante sur les groupes terroristes qui ont tenté de s'infiltrer en Israël, en faisant usage de la puissance aérienne et d'autres moyens pour repousser les assaillants.