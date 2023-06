Franky Zapata révolutionne l'aviation avec AirScooter

Depuis de nombreuses décennies, l'aviation continue de captiver les hommes et les femmes, alimentant leurs rêves. Malgré les critiques de certains militants, l'industrie aéronautique évolue grâce à des pionniers visionnaires qui osent exploiter les dernières technologies, tout en gardant à l'esprit le désir fondamental des utilisateurs de prendre les airs d'une manière ou d'une autre. Parmi ces visionnaires se trouve Franky Zapata, le fondateur de l’entreprise éponyme, dont la mission est de démystifier l'aviation en rendant la mobilité aérienne accessible à tous.

Le créateur du Flyboard qui fait rêver le monde d'une mobilité aérienne aisée

Franky Zapata, en tant que créateur du célèbre Flyboard, comprend mieux que quiconque les difficultés et les obstacles qui entravent l'accessibilité facile et économique des déplacements aériens. Il a démontré au monde qu'il était possible d'aborder la mobilité aérienne d'une manière différente, en se libérant des contraintes connues et en les contournant grâce à une utilisation intelligente de la technologie. Cependant, pour Franky, le Flyboard n'était qu'une étape visant à valider des approches techniques, à acquérir de l'expérience et à définir les meilleures solutions techniques permettant de voler de la manière la plus simple, économique et respectueuse possible.

Innovation & développement durable, l'équation du physiquement parfait ?

Franky Zapata rejette l'idée d'imposer une solution unique sans répondre directement et simplement à un besoin fondamental. Avec l'aide de son équipe de 35 passionnées, il a créé le concept du AirScooter, un engin révolutionnaire conçu pour offrir à tous la possibilité de voler. AirScooter est un engin hybride qui utilise à la fois des moteurs thermiques et électriques, offrant ainsi une meilleure autonomie et une empreinte carbone réduite par rapport aux appareils traditionnels. Grâce à une technologie de pointe et à une redondance extrême, AirScooter consomme huit fois moins d'énergie que ses concurrents pour voler, ce qui entraîne une empreinte carbone considérablement réduite.

Outre son aspect environnemental, le AirScooter se distingue par sa légèreté et sa discrétion acoustique. Avec un poids de seulement 115 kilos, il est presque deux fois plus silencieux que les drones les moins bruyants du marché, ce qui en fait une solution idéale pour réduire le bruit aérien et à terme désengorger les villes. Dans un premier temps, AirScooter sera pensé comme un appareil d’aviation de loisir, afin de permettre à toutes et à tous de découvrir la liberté de voler.

Franky Zapata met en avant l'approche responsable de son entreprise. Il est convaincu qu'il est essentiel de prendre en compte les aspects mathématiques et physiques liés à l'énergie pour développer des solutions durables. Il estime qu'il faut rester ouvert à différentes options et accumuler des heures de vol pour affiner les machines et les modèles économiques, plutôt que d’imposer une seule solution, comme le tout électrique, sans tenir compte des évolutions possibles d'autres sources d'énergie alternatives.

Grâce à ces caractéristiques uniques, AirScooter est une machine volant sous la régulation dit PART 103 « UltraLight », ainsi elle n’est pas soumise aux normes de certification de navigabilité et les opérateurs n'ont pas besoin de connaissances aéronautiques, ni de qualifications particulières. Cette régulation spécifique permet à Franky Zapata de mettre sur le marché le AirScooter dès l’année prochaine. Un premier Flight Center opéré par l’entreprise sera ainsi ouvert à Lake Havasu City en Arizona où les premiers passionnés pourront y découvrir la joie de voler.

Audacieux, anticonformiste et réaliste

La vision audacieuse de Franky Zapata suscite déjà l'enthousiasme et l'intérêt d'un large public. AirScooter a le potentiel de transformer non seulement les loisirs, mais aussi les déplacements quotidiens en offrant une alternative de transport aérien abordable. L'entreprise espère ainsi à terme contribuer au désengorgement des villes et à la réduction des embouteillages. Pour ce faire, elle pourra notamment s’appuyer sur le site industriel qu’elle vient d’installer à Châteauneuf-Les-Martigues, depuis lequel elle entend, à terme, produire en série 1 000 AirScooters par an.

Franky Zapata est conscient que la démocratisation de la mobilité aérienne ne se fera pas du jour au lendemain, mais il reste déterminé à faire progresser son entreprise et à rendre cette technologie accessible à tous. Sa démonstration de force, de créativité et de courage lors de l'événement Vivatech ne manquera pas d'inspirer de nombreux individus qui se sentent frustrés par l'élitisme des solutions techniques et commerciales actuellement proposées par une industrie souvent conservatrice et peu propice à susciter l'émotion et l'envie de s'investir professionnellement dans ce domaine perçu comme sans issue immédiate.