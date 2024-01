Forces spéciales : Du COS à la série "Coeurs noirs", itinéraire d'un caméléon

SIEMENS : Remplacer les prototypes physiques par le jumeau numérique

Dès son introduction, le jumeau numérique s’est affirmé comme un outil de conception révolutionnaire pour le secteur de l’aéronautique et de la défense (A&D). La possibilité de développer et tester de nouveaux produits à l’aide de modèles virtuels (les jumeaux numériques) avant de les construire physiquement a permis aux entreprises d’économiser du temps et de l’argent, deux ressources particulièrement précieuses. Aujourd’hui, les jumeaux numériques sont utilisés tout au long des programmes, rendant ainsi les ingénieurs moins dépendants des prototypes physiques. Mais quand pourrons-nous nous passer complètement de ces derniers ?