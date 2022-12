Finnair ajoute des vols pour l'été 2023

Finnair annonce des vols supplémentaires vers l'Asie pour l'été 2023

Finnair ajoute des vols entre son hub d'Helsinki et des destinations clés en Asie pour l'été 2023. Finnair reprend les vols entre Helsinki et Osaka avec trois vols hebdomadaires et ajoute des fréquences vers l'aéroport de Tokyo Narita. Finnair ajoute également des fréquences vers Hong Kong et Delhi, opérant quotidiennement vers ces deux villes pendant la saison estivale 2023.

La ligne Helsinki-Osaka est opérée les mercredis, vendredis et dimanches et Osaka-Helsinki les lundis, jeudis et samedis à partir du 26 mars. Les vols Helsinki-Tokyo Narita sont assurés les lundis, mardis, jeudis et samedis et Tokyo Narita-Helsinki les mardis, mercredis, vendredis et dimanches à partir du 27 mars. Finnair dessert également l'aéroport de Tokyo Haneda quotidiennement pendant la saison estivale.

Finnair étend son réseau de vols dû à la forte demande de voyageurs

"Nous sommes heureux de pouvoir répondre à la demande croissante de voyages entre l'Europe et les principales destinations asiatiques. À l'été 2023, nous exploiterons en tout 14 liaisons hebdomadaires entre la Finlande et le Japon, et nous avons des liaisons quotidiennes vers Delhi et Hong Kong ", déclare Ole Orvér, directeur commercial de Finnair. " L'aéroport d'Helsinki, avec ses nouvelles installations spacieuses, offre une excellente expérience à la fois pour les clients qui visitent la Finlande et pour ceux qui poursuivent leur route vers l'une de nos nombreuses destinations européennes."

Les horaires des vols Finnair se connectent en douceur au vaste réseau de Finnair en Europe. Les vols de Finnair entre Helsinki et le Japon sont opérés en partage de code avec les partenaires de longue date de Finnair, Japan Airlines et British Airways, offrant ainsi plus de choix et de flexibilité aux clients voyageant entre l'Europe et le Japon. Tous les vols peuvent être réservés sur Finnair.com ou auprès des agences de voyage.