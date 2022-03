Finnair affiche de belles performances depuis 2021 mais les résultats sont à la baisse

Finnair cherche des alternatives pour assurer son trafic

La fermeture de l'espace aérien russe impacte considérablement la compagnie, dont la majorité des vols long-courriers se situe en Asie. Ainsi, Finnair met régulièrement à jour son programme afin de s'adapter à cette guerre en trouvant des trajets alternatifs. Finnair assure ses principaux trajets vers le marché asiatique, même avec des temps de trajets plus longs, et continue désormais à desservir Séoul et Shanghai depuis son hub d'Helsinki. En revanche, Finnair annule une partie de ses vols vers Osaka et Hong Kong jusqu'à la fin du mois d'avril. Depuis le 10 mars, Finnair dessert Shanghai une fois par semaine le jeudi, et à partir du 12 mars elle desservira Séoul trois fois par semaine le mercredi, le samedi et le dimanche. L’ensemble de ses vols vont contourner l’espace aérien Russe avec un temps de trajet moyen de 12 à 14 heures pour les liaisons avec Shanghai et Séoul. Les 2 trajets contournent l’espace aérien empruntant un trajet plus au sud en Europe. Éviter l'espace aérien russe sur les vols entre l'Europe et l'Asie a des répercussions considérables sur les temps de vol, et donc sur les coûts de carburant, de personnel et de droits de navigation.

Le trafic passager et le fret ont connu une nette amélioration par rapport à 2021

En février, Finnair a réussi à assurer le transport de 443 000 passagers soit une augmentation de 407,5% par rapport à février 2021. L’impact de la COVID-19 notamment le variant omicron, a encore affecté les chiffres du trafic passagers. Ces chiffres ont été particulièrement visibles dans les données de trafic de l’Atlantique Nord et de l’Asie et ce même si les vols au départ de la Finlande et de la Suède vers les États-Unis et, par exemple, la Thaïlande, ont été ouverts en novembre. La capacité globale, mesurée en sièges-kilomètres disponibles (ASK), a augmenté en février de 473,4% par rapport à l'année précédente, mais a diminué de 11,8% par rapport au mois précédent. Finnair a assuré, en moyenne, 196 vols quotidiens (cargo uniquement inclus), soit 154,5% de plus qu'en février 2021 mais 6,2% de moins qu'en janvier 2022.