F-35 sur la sellette, surchauffe dans l'aérien, l'Europe se réarme, catastrophes évitées

Dans la revue de presse cette semaine : l'US Air Force veut plus de drones, chaud et froid sur le F-35, les aviations militaires européennes se renforcent, catastrophes aériennes évitées de peu, début des essais pour l'A321XLR, Boeing dévoile son EcoDemonstrator, le transport aérien va (trop ?) bien, la Darpa veut son hydravion de transport lourd, et retards pour le missile Spear 3 et sa capacité de guerre électronique

