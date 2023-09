Expérience d’alitement à Toulouse : appel à volontaires

Deux contremesures testées

L’institut de médecine et de physiologie spatiales Medes, à Toulouse, recherche douze nouveaux volontaires (hommes de 20 à 45 ans) pour la seconde phase de l’étude clinique de simulation de micropesanteur Brace (Bed Rest with Artificial gravity and Cycling Exercise).

Le séjour des lauréats sera l’occasion de tester la pesanteur artificielle et de pratiquer le vélo (en position allongée) comme méthode de prévention.

Quatorze équipes scientifiques européennes sont impliquées dans l’expérience Brace Phase 2, qui suit une première phase d'étude réalisée avec succès au printemps dernier.

Critères de sélection

L’expérience (indemnisée) durera 88 jours d'hospitalisation, dont 60 jours alités, et se tiendra entre février et mai 2024.

Les principaux critères de sélection des candidats sont inchangés : être de sexe masculin, en bonne santé, sans traitement médical, sportif, non-fumeur, avec un IMC compris entre 20 et 27, et sans restriction alimentaire.

Renseignements sur www.medes.fr