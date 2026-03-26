Exotrail et la logistique du dernier kilomètre

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Lancée autour d’un projet de moteurs électriques pour petits satellites, la société francilienne s’impose aujourd’hui comme un acteur incontournable de la souveraineté pour la logistique en orbite.
Fondée en 2017 au cœur de la première vague New Space en France, la société Exotrail avait démarré ses activités à Massy, dans l’Essonne, autour du développement et de la commercialisation de systèmes de propulsion électriques miniaturisés à destination des satellites de petite taille et des constellations. Leur fonctionnement s’appuyait en particulier sur l’effet Hall, étudié
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