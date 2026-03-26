Exotrail et la logistique du dernier kilomètre
Exotrail et la logistique du dernier kilomètre
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Pierre-François Mouriaux
Pierre-François Mouriaux

publié le 26 mars 2026 à 07:00

1342 mots

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Exotrail et la logistique du dernier kilomètre

Lancée autour d’un projet de moteurs électriques pour petits satellites, la société francilienne s’impose aujourd’hui comme un acteur incontournable de la souveraineté pour la logistique en orbite.

Presque dix ans d’histoire

Fondée en 2017 au cœur de la première vague New Space en France, la société Exotrail avait démarré ses activités à Massy, dans l’Essonne, autour du développement et de la commercialisation de systèmes de propulsion électriques miniaturisés à destination des satellites de petite taille et des

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Pierre-François Mouriaux
26/03/2026 07:00
1342 mots

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Exotrail et la logistique du dernier kilomètre

Lancée autour d’un projet de moteurs électriques pour petits satellites, la société francilienne s’impose aujourd’hui comme un acteur incontournable de la souveraineté pour la logistique en orbite.

Exotrail et la logistique du dernier kilomètre
Exotrail et la logistique du dernier kilomètre

Presque dix ans d’histoire

Fondée en 2017 au cœur de la première vague New Space en France, la société Exotrail avait démarré ses activités à Massy, dans l’Essonne, autour du développement et de la commercialisation de systèmes de propulsion électriques miniaturisés à destination des satellites de petite taille et des constellations. Leur fonctionnement s’appuyait en particulier sur l’effet Hall, étudié

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