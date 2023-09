Exercice aérien nucléaire Poker 2023-03 en France

Dans la nuit du 19 au 20 septembre, les Forces Aériennes Stratégiques françaises (FAS) se sont entrainées dans le cadre du troisième exercice Poker de l'année 2023. Cet exercice permet aux FAS de simuler un raid longue distance, la pénétration d'un espace aérien protégé par une force d'opposition (OPFOR) et le tir d'un missile nucléaire ASMP-A. Cet exercice se déroule en France et mobilise d'importants moyens au sein de l'Armée de l'Air et de l'Espace, que ce soit dans les états-majors, les services logistiques, les différents appareils, etc.