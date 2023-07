Exclusif : les secrets du Rafale standard F5

Pour accéder au numéro spécial été, cliquez ici .

Une vidéo de la DGA passée inaperçue : les secrets du Rafale F5

Pour maintenir sa souveraineté, sa capacité à entrer en premier sur les théâtres, mais surtout pour sécuriser sa force de dissuasion nucléaire, la France développe, dans la plus grande discrétion et depuis plusieurs années, une évolution révolutionnaire du Rafale qui devrait lui permettre de surpasser le F-35 américain à partir de 2030.

La diffusion par la DGA d'une vidéo passée totalement inaperçue lors du Salon du Bourget, puis plusieurs annonces liées aux financements de nouveaux sous-systèmes nous ont permis de mener l'enquête, et de reconstituer patiemment le puzzle de ce qui pourrait bien constituer la plus grande aventure technologique française depuis la fin de la guerre froide.

Paroles d'experts

Page 8 : A2/AD et IADS , une menace méconnue

Page 18 : Guerre électronique , interview de Pierre-Yves Chaltiel, « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait »

Page 19 : Radar , interview de Pierre Baratault, ancien directeur général de Thomson-CSF radars et contre-mesures, « Le nitrure de gallium a l'avantage d'apporter un surcroît de puissance et de rendre les antennes multifonctions abordables »

Page 22 : Combat collaboratif , interview du général Bruno Depardon, « Le niveau d'intelligence artificielle à bord de l'UCAV qui accompagnera le Rafale F5 conduirait à une capacité d'initiative variant de zéro à celle d'un pilote humain »

Page 24 : Rafale F5, un Rafale de génération 5++

Un radar disruptif : le RB2-XG

Ce radar serait non seulement doté de nouveaux T/R modules au nitrure de gallium mais aussi d'une nouvelle architecture numérique qui lui permettrait de décupler ses performances et de devenir un véritable senseur/effŒecteur multifonction. Plusieurs sources d'information nous permettent d'avoir une idée plus précise des capacités qu'apporterait le RBE-2 XG au Rafale F5.

