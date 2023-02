Exclusif : Comment Airbus Helicopters joue son va-tout sur le drone SDAM

VSR700 : une première capacité opérationnelle pour 2025

Alors que le sort final du programme dans la nouvelle loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 n’est toujours pas connu, l’hélicoptériste a proposé en fin d’année de fournir à la Marine une première capacité opérationnelle (PCO) du système de drone aéromaritime en 2025, soit trois ans avant la date prévue dans les besoins initiaux de la Marine. Quatre frégates de premier rang pourraient être équipées au standard actuel du prototype VSR700 : une autonomie de huit heures, et une double charge, optronique (MX10 de L3Harris) et radar (fourni par Diades Marine), et un automatic identification system (AIS).

Deuxième campagne à DGA Essais de Missiles depuis l’île du Levant

Cette proposition est actuellement étudiée par la DGA et la marine, dans le cadre de la future LPM. Elle arrive sur un fond technique propice, alors que le premier prototype VSR700 du SDAM vient de réaliser avec succès une deuxième campagne à DGA Essais de Missiles, depuis l’île du Levant (Var), fin janvier, faisant suite à celle de début décembre. Selon Airbus Helicopters, les vols réalisés ont permis notamment de vérifier la capacité de décollage à la masse maximale au décollage soit « plus de 750 kg ».

Réaliser des missions de surveillance maritime depuis un bateau

La dernière petite marche à franchir est de réaliser des missions de surveillance maritime depuis un bateau : ce sera fait en deux temps. D’abord a priori fin avril-début mai depuis le VN Partisan, un navire civil affrété qui avait déjà été utilisé pour des essais d’appontage automatique d’une version dronisée du Cabri G2, début 2022. Les essais auront lieu autour de Brest, permettant ainsi de trouver des états de mer différents pour tester l’appontage automatique, cette fois sur le VSR700. L’ultime étape de la levée de risque de 100 millions d’euros devra se réaliser à bord d’une frégate multimissions, la Provence, sans doute en septembre-octobre.

En parallèle, le deuxième prototype du VSR700, financé par le plan de soutien à l’aéronautique doit voler « avant l’été ». L’appareil pourrait servir de stock de pièces pour le premier prototype, mais aussi à l’accélération vers une PCO en 2025, qui nécessiterait sans doute deux prototypes aptes au vol.