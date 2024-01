Éviter les collisions aériennes dans le réseau très basse altitude

Les avions de l'Armée de l'Air et de l'Espace et de la Marine nationale utilisent des routes en très basse altitude dans lesquelles des avions d'aéroclub s'aventurent parfois par erreur, entraînant des risques de collision aérienne. Avec la DSNA, nous revenons sur ce risque et comment l'éviter.