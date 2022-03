Eurodrone : une nouvelle étape pour l’indépendance matérielle de l’Europe en matière de drones

Contrairement aux tentatives précédentes, le Gryphon (nom commercial donné à l’Eurodrone par Airbus) n’eut pas à pâtir du manque d’engagement des états. Ce seront 60 drones répartis entre les états à l’origine du projet (France, Italie, Allemagne et Espagne) qui seront construits au minimum, accompagnés de leurs stations-sol ; pour une valeur de 7,1 milliards d’euros.

Une fiche technique qui se distingue de ses concurrents et prédécesseurs

L’Eurodrone a été conçu pour être un des piliers du Système de Combat Aérien du Futur (SCAF). Il remplira des missions de type ISTAR, c’est-à-dire de renseignement, de reconnaissance, de surveillance et d’acquisition d’objectif. Pour ce faire, il embarquera une optique permettant de l’acquisition image et vidéo en lumière visible et en infrarouge, mais aussi un radar AESA et un radar SAR. L’appareil disposera aussi de capacité de renseignement électromagnétique (ROEM). En plus de renseigner, le Gryphon sera capable d’effectuer des missions d’appui-sol de haute précision grâce à sa capacité d’emport de missiles à guidage infrarouge et de bombes guidées laser.

L’Eurodrone hérite beaucoup de ses défunts prédécesseurs. L’utilisation de turbopropulseurs en configuration « push » tendent à rappeler une filiation avec le Telemos, quand sa soute modulaire nous rappelle le Talarion. Cette soute permettra d’une part d’ajouter un radar maritime de 80 kg pour des missions PATMAR, mais aussi laissera la porte ouverte à de nombreuses évolutions.

N’oublions pas qu’entre la mise en service prévue en 2028 du Gryphon, et l’arrivée du SCAF au complet, la plateforme doit pouvoir évoluer pour pallier les futures menaces, mais aussi intégrer les briques technologies encore en développement pour le SCAF...

Limité en vitesse et en plafond par l’utilisation d’un turbopropulseur, l’Eurodrone gagne cependant sur l’endurance. A pleine capacité de carburant et en configuration lisse, il pourrait tenir 29 h en vol. Pour des missions de Close Air Support, en configuration totalement armée, son endurance resterait honorable : 18 h. Cette grande endurance est habilement couplée à un avantage que l’Eurodrone a sur ses concurrents. Il peut réduire sa distance à franchir avant objectif par rapport à d’autres drones tels que le Reaper grâce à sa capacité d’intégrer la circulation aérienne générale (certification NATO STANAG 4671).