Etihad Airways : partage de code avec 6 compagnies aériennes

Etihad lance six partenariats aériens

Etihad Airways a annoncé le mardi 21 mars 2023 des accords d'interligne avec trois nouvelles compagnies aériennes partenaires Philippine Airlines, Austrian Airlines et Airlink South Africa tout en reprenant un partenariat d'interligne avec Biman Bangladesh et des accords de partage de code avec Air Seychelles et ITA Airways. Les accords récemment conclus ainsi que ceux renouvelés viendront enrichir le réseau de partage de codes étendu d'Etihad, qui inclut déjà environ 30 compagnies aériennes, permettant un accès transparent à des centaines de destinations en Europe, en Afrique et en Asie.

Etihad : nouveaux partenariats

Etihad Airways s'associe à Austrian Airlines pour offrir aux voyageurs un accès à 58 destinations européennes via l'aéroport de Vienne. Philippine Airlines rejoint également le réseau, permettant l'accès à 19 destinations intérieures aux Philippins vivant aux Émirats arabes unis. Etihad Airways renforce également sa présence en Afrique grâce à son partenariat avec Airlink South Africa, offrant l'accès à 16 destinations intérieures et 25 régionales via Johannesburg. Les accords avec Biman Bangladesh et Air Seychelles sont rétablis, tout comme avec ITA Airways.

À propos de la pratique du partage des codes

Le partage de code est une pratique du secteur aérien qui consiste à ce que deux compagnies aériennes ou plus acceptent de vendre des sièges sur le même vol sous leurs propres codes. Cela signifie qu'un passager peut réserver un vol sur une compagnie aérienne, mais voyager en réalité sur une compagnie aérienne différente, même si le vol est opéré par l'un des partenaires de partage de codes.

Grâce au partage de codes, les compagnies aériennes peuvent offrir une plus grande variété de destinations à leurs clients, même si elles ne desservent pas ces destinations par elles-mêmes. Les partages de codes donnent aussi la possibilité aux compagnies aériennes d'apparaître de manière plus fréquente sur les différents grands systèmes de réservation globaux du transport aérien (GDS) en multipliant les affichages. Cela leur permet d'élargir leur réseau et de proposer plus d'options de vol. ll peut également aider les compagnies aériennes à rationaliser leurs opérations et à réduire leurs coûts en partageant leurs ressources et en tirant parti de leurs atouts respectifs.