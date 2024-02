☀️ÉRUPTIONS SOLAIRES🛰️: risque pour la conquête spatiale ? - avec l'astronaute Michel Tognini 👨‍🚀

Alors que le retour sur la Lune est proche et que la conquête de Mars se dessine, les éruptions solaires font peser un risque sur les Hommes et le matériel. Avec le spationaute Michel Tognini et le spécialiste des radiations Christian Chatry, nous explorons les enjeux à surmonter dans l'espace, mais aussi sur Terre.