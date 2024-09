Encore un été difficile pour la flotte française de Canadair

Une flotte vieillissante et une maintenance défaillante

La flotte actuelle de la sécurité civile comprend 12 avions Canadair CL415, mais également huit Dash et trois Beechcraft King 200. Les Canadairs, conçus dans les années 1970 par Bombardier Aéronautique, sont ce qu’on appelle des avions amphibies, c’est-à-dire qu’ils ont à la fois la capacité de déjauger et d’amerrir comme un hydravion mais aussi d’opérer depuis un tarmac, comme un appareil classique. Les Canadairs sont ainsi capables d’écoper jusqu’à 6 000 litres d’eau en 12 secondes. Leur efficacité, approximativement de 15 largages d’eau par heure en fonction de la distance du point d’écopage, est largement reconnue dans la lutte contre les incendies. Regroupés, les pays de l’Union européenne en possèdent 79 (38 CL215 et 41 CL415) mais toutefois, même les derniers modèles commercialisés en 1994 montrent des signes évidents de vétusté.

Avec une moyenne d’âge de plus de 25 ans, la flotte française nécessite donc une maintenance lourde que la pénurie de mécaniciens aéronautique rend difficile à mettre en œuvre. Lors de l’incendie de Frontignan du 18 août dernier, seulement 5 Canadairs sur les 12 étaient disponibles, principalement en raison de la difficulté d’entretien et d’une pénurie mondiale de pièces détachées. Une situation qui s’est reproduite tout au long de l’été jusqu’à plusieurs fois par semaine selon les équipages et responsables contactés. Au paroxysme de cette situation, certains jours, seuls 3 appareils étaient en capacité de décoller, dont un qui ne pouvait pas écoper…