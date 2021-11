En route pour le futur avec la fabrication intelligente

Lorsque nous parlons des innovations dans le secteur de l’aéronautique et de la défense, les gens pensent généralement que nous faisons référence à toutes les avancées révolutionnaires dont parlent la presse ou les journaux télévisés. Ces innovations incluent l’émergence de la mobilité aérienne urbaine, les voyages et l’exploration dans l’espace, les avancées dans le domaine des drones avec ou sans pilote, et la myriade de progrès en matière de propulsion qui ouvrent des perspectives d’avenir plus propres et plus durables à l’ensemble du secteur.

Mais en matière d’innovation il existe un autre monde, qui est bien moins connu du consommateur moyen. Si vous travaillez dans l’aéronautique, je suis sûr que vous comprendrez parfaitement ce que je veux dire si je vous parle d’usine numérique, ou, pour utiliser un terme peut-être plus approprié, d’« usine du futur ».

Maîtriser les technologies de rupture

Il existe de nombreuses technologies révolutionnaires dont les start-up, comme les entreprises bien établies, tirent profit. Bien qu’un grand nombre de ces technologies existent depuis des années, elles progressent de façon importante et fournissent des résultats concrets lorsqu’elles sont intégrées dans les processus de fabrication et dans les usines. En font partie l’apprentissage automatique, l’automatisation, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, le big data, l’Internet des objets industriel (IIoT), la fabrication additive et l’intégration logicielle horizontale et verticale, pour n’en citer que quelques-unes.

Mais si ces technologies de rupture ouvrent de nouvelles perspectives, leur adoption s’accompagne également de nouveaux défis. De plus, le marché attend des constructeurs aéronautiques qu’ils étendent les possibilités de leurs produits, qu’ils acceptent davantage les demandes de personnalisation de dernière minute, et qu’ils fabriquent leurs produits de façon plus efficiente et en plus grandes séries.

La conclusion est évidente : une nouvelle approche de la fabrication est devenue nécessaire.

La fabrication intelligente entre en scène

L’étape de fabrication a toujours été la dernière d’un très long processus, dont toutes les phases conduisent vers l’étape de production finale. Mais la fabrication est parfois un domaine dans lequel les changements demandent du temps, surtout lorsque les entreprises ne peuvent guère se permettre de perturber le fonctionnement de leurs usines. En effet, nombre d’entre elles utilisent encore une approche traditionnelle de la fabrication, consistant en un processus manuel basé sur les documents, linéaire, lent et fastidieux.

Cette approche traditionnelle présente également d’autres défauts, tels que les difficultés extrêmes qu’entraîne l’exécution d’une demande de modification ou de personnalisation, surtout lorsqu’elle intervient à un stade avancé du cycle de vie du produit. À cette plus grande complexité de conception s’ajoutent des défis de fabrication plus importants, car des problèmes imprévus peuvent survenir lors des dernières étapes du processus de production. Cela induit des reprises supplémentaires ou imprévues qui peuvent impacter le coût et le planning de la production.

Comment les constructeurs du secteur Aéronautique & Défense peuvent-ils adopter ces nouvelles technologies révolutionnaires tout en accélérant le développement de nouveaux produits, en dépassant leurs objectifs de qualité, en acceptant les modifications de dernière minute et en livrant leurs produits plus vite ?

Cela est possible en adoptant un processus de fabrication en boucle fermée, une évolution qui fait partie de la transformation numérique. Ce processus en boucle fermée, souvent appelé « fabrication intelligente », inclut une continuité numérique dédiée à la fabrication et un jumeau numérique complet de la production.

La continuité numérique pour la fabrication

La continuité numérique dédiée à la fabrication transforme le processus de production en une description multidomaine de la manière dont un produit prend vie, en partageant les données et en communiquant avec tous les domaines ou disciplines impliqués dans le développement de ce produit (figure 1). Elle permet aux entreprises de visualiser un processus et d’en comprendre les risques avant de s’engager dans le processus de fabrication. Les problèmes peuvent ainsi être détectés avant que des millions d’euros ne soient investis dans l’automatisation, l’outillage et les installations de production. Cette même approche numérique peut être utilisée pour vérifier, certifier et améliorer la fiabilité des produits.