En plein renouveau, la Force aérienne belge lance la 5ème édition de sa Summer Expo

C'est aussi sans compter sur un rapprochement de la Belgique envers le programme d'avion de combat de sixième génération (et les loyal wingman qui l’accompagneront) SCAF, déjà mené par l'Allemagne, l'Espagne et la France, la très prochaine arrivée des drones MALE MQ-9B SkyGuardian,...

Tournée avant tout vers la population belge, cette exposition permet de faire murir de futures carrières en tant que pilote mais aussi mécanicien, météorologue, pompier, etc… tout en renforçant le lien Armée-Nation. Cette exposition permet de faire découvrir ou redécouvrir les Forces aériennes belges actuelles et futurs aux personnes de tous âges : elle comprend une maquette de Lego représentant la « base aérienne du futur » avec des F-35A, un A400M, un MQ-9B, sans compter d’autre modèles en cours de réalisations. Des modèles réduits sont aussi visibles et la Force aérienne belge expose aussi de réels appareils : un hélicoptère léger A109 Agusta aux couleurs du 1er Wing de Beauvechain ou encore un avion d’entrainement SF.260 Marchietti aux couleurs de la patrouille acrobatique des Red Devils (Diables Rouges).

Une maquette à l’échelle 1/5ème d’un hélicoptère H145M devrait compléter l’exposition depuis le vendredi 28 juin et la semaine du 1er juillet, un ancien F-16 doit aussi rejoindre l’exposition, permettant aux petits et grands de monter dans le cockpit d’un F-16. Certaines activités spéciales seront organisées lors de plusieurs dates (publication ci-dessous).

Deux démos pour l’inauguration

Pour célébrer le lancement officiel, deux démonstrations ont été effectuées devant les officiels, premiers visiteurs et la presse. Il y a tout d’abord eu la démonstration CSAR (Combat Search And Rescue), effectuée par deux hélicoptères A109 Agusta. Celle-ci se déroule en deux parties, avec tout d’abord différents passages à basse altitude et démonstration des capacités de vol des hélicoptères. La deuxième phase commence avec un fumigène rouge au sol et le tir de plusieurs leurres infrarouges (flares) par l’Agusta de démonstration. Celui-ci va alors survoler la zone, simulant un hélicoptère d’appui, pendant que le second hélicoptère se pose et accueille un blessé en civière.