Emirates : reprise des vols en Airbus A380 vers Birmingham, Glasgow et Nice

Emirates étend ses vols d'Airbus A380

Emirates a annoncé qu'elle allait intensifier ses opérations sur Airbus A380 avec le retour de l'emblématique appareil à deux étages à Glasgow (26 mars 2023), Nice (1er juin 2023) et Birmingham (1er juillet 2023). La compagnie a également annoncé qu'elle reprendrait son deuxième service quotidien à destination de Stansted à partir du 1er mai 2023, en utilisant ses avions gros-porteurs Boeing 777-300ER équipés de sa célèbre première classe "Game Changer".

Avec le retour du deuxième vol quotidien vers Stansted, Emirates va intensifier ses opérations vers Londres avec 11 vols quotidiens, dont six fois par jour vers Londres Heathrow et trois fois par jour vers Gatwick. La compagnie aérienne continue d'étendre son réseau mondial et d'augmenter sa capacité en fonction de la demande croissante de voyages.

Emirates étend son réseau A380 à 50 destinations

Emirates déploie actuellement son avion phare A380 vers 40 destinations dans le monde. D'ici la fin de l'été, l'avion populaire desservira près de 50 destinations, rétablissant près de 90 % du réseau Airbus A380 pré-pandémique de la compagnie aérienne.

Emirates est le plus grand opérateur d'Airbus A380, avec plus de 80 appareils actuellement en service actif. La compagnie aérienne a d'abord lancé des opérations Airbus A380 vers Birmingham en 2016 ; Nice en 2017 et Glasgow en 2019.

Emirates déploie un Airbus A380 modernisé avec cabine Premium Economy

Le premier Airbus A380 d'Emirates entièrement rénové dans le cadre du programme de modernisation de 2 milliards de dollars US de la compagnie aérienne a été déployé au début du mois sur le service Dubaï-Londres Heathrow, avec la cabine Premium Economy et les derniers intérieurs de cabine d'Emirates notamment des palettes de couleurs plus claires en première et en classe affaires. La compagnie prévoit également d'intensifier ses opérations A380 à quatre classes dotées de cabines Premium Economy vers plus de 35 destinations dans 20 pays d'ici mars 2024.

L'Airbus A380 d'Emirates est apprécié des clients pour ses cabines spacieuses et confortables, son silence et ses caractéristiques uniques à bord telles que le salon à bord et le spa-douche de première classe. Les clients peuvent également profiter d'un divertissement à bord primé sur glace avec plus de 5 000 chaînes de divertissement à la demande via les plus grands écrans du secteur dans toutes les cabines.