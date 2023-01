Emirates reprend les opérations de l'Airbus A380 vers Birmingham

Emirates Airlines relance ses vols en Airbus A380 vers Birmingham en 2023

Emirates Airlines va de nouveau utiliser un Airbus A380 entre Dubaï et Birmingham à partir de juillet 2023. Cela fera de Birmingham le quatrième aéroport britannique à recevoir un Airbus A380 de la compagnie depuis la fin de la pandémie de Covid-19. Le vol quotidien proposé par la compagnie émiratie comportera un Airbus A380 pouvant accueillir 58 passagers en classe Affaires et 557 en Economie.

Les départs seront programmés à 7h40 et arriveront à 12h25, tandis que les vols retour quitteront l'Angleterre à 14h20 pour arriver le lendemain à 0h25. La deuxième rotation quotidienne continuera d'être opérée en utilisant un Boeing 777-300ER bi-classe. Emirates n'a pas de concurrent sur cette route, qui n'a pas été relancée par Qatar Airways depuis Doha depuis la fin de la pandémie de Covid-19. Les Airbus A380 d'Emirates sont déjà de retour à Londres (Heathrow et Gatwick) et à Manchester.

La compagnie aérienne Emirates proposait deux vols quotidiens en Airbus A380 vers Birmingham avant la pandémie de Covid-19

Avant la pandémie de Covid-19, la compagnie aérienne proposait deux vols aller-retour quotidiens en utilisant un Airbus A380 vers Birmingham. Cette destination a été inaugurée en décembre 2000 et a accueilli l'Airbus A380 de la compagnie à partir de mars 2016. La route a été suspendue en mars 2020, mais a été rouvert en septembre de la même année avec l'utilisation d'un Boeing 777-300ER. En début décembre 2022, Emirates desservait le Royaume-Uni avec 119 vols hebdomadaires vers sept aéroports : Londres (Heathrow, Gatwick et Stansted), Manchester, Birmingham, Newcastle et Glasgow.