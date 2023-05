Emirates renforce son fret avec deux Boeing 747

Emirates veut renforcer ses activités de fret

La compagnie aérienne Emirates a annoncé le 8 mai 2023 qu'elle allait louer 2 Boeing 747-400F pour renforcer ses activités de fret avec SkyCargo. Cette décision témoigne de la confiance d'Emirates dans le marché mondial du fret et permettra d'ajouter une capacité immédiate pour répondre à la demande. Les deux avions Boeing 747-400F ont été ajoutés à la flotte existante de 11 Boeing 777 cargos d'Emirates SkyCargo: : ils sont actuellement déployés vers Chicago trois fois par semaine, et vers Hong Kong neuf fois par semaine.

La division cargo d'Emirates prévoit l'ajout de 15 avions-cargos supplémentaires à sa flotte grâce aux commandes et aux programmes de conversion, ainsi qu'à une augmentation de la capacité de soute: les Airbus A350 seront livrés à la fin de l'été 2024, suivis des Boeing 777-X pour 2025.

Emirates SkyCargo prévoit de doubler sa capacité de fret

Emirates SkyCargo a pour ambition de doubler sa capacité de fret au cours des dix prochaines années et de s'étendre à plus de 20 nouvelles destinations. Pour répondre aux besoins de ses clients, la compagnie prévoit d'offrir davantage de flexibilité et de services en exploitant une flotte de plus de 300 gros-porteurs comprenant les modèles Boeing 777, 777-F, 747-F, Airbus A350 et Airbus A380.

Emirates SkyCargo reste optimiste quant à la croissance du fret aérien

Bien que l'instabilité actuelle du marché puisse en décourager certains, Emirates SkyCargo reste résolument engagé dans la poursuite de ses projets. Les prévisions à moyen et long terme pour le fret aérien mondial laissent entrevoir une croissance de 3 à 5 %. Avec la stratégie de Dubaï visant à doubler son commerce extérieur et l'activité économique florissante sur les marchés du Golfe, de l'Asie occidentale et de l'Afrique, Emirates SkyCargo perçoit une occasion de croissance, comme le souligne Nabil Sultan.