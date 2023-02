Emirates renforce ses opérations vers le Caire

Emirates étend ses vols vers l'Égypte

Emirates a annoncé le jeudi 6 février 2023 qu'elle allait stimuler ses opérations au départ et à destination du Caire pour atteindre 28 vols hebdomadaires, à compter du 29 octobre 2023. Les vols supplémentaires offrent plus d'options aux clients pour se connecter à Dubaï et au-delà avec des horaires améliorés et la possibilité de profiter davantage de l'expérience caractéristique de l'A380 d'Emirates.

Le coup de pouce opérationnel verra Emirates exploiter quatre vols quotidiens, trois fois par jour sur l'A380 et un service quotidien sur le Boeing 777. Le Caire a le déploiement le plus élevé de services Emirates A380 dans la région MENA, en dehors de Dubaï. Les services supplémentaires et la mise à niveau de la capacité en sièges ; ; sur la ligne Dubaï-Le Caire permettront de répondre à la forte demande au départ et à destination du Caire et de soutenir la relance du tourisme du pays avec l'ajout de plus de 2 200 sièges hebdomadaires dans chaque direction.

Programme de vol

EK921 sera désormais exploité quotidiennement, au départ de Dubaï à 12h00 pour arriver à l'aéroport international du Caire à 1415h00. Le service retour EK922 partira du Caire à 16h15, pour arriver à 21h45 à Dubaï. Le troisième service A380 d'Emirates vers le Caire, EK925, quittera Dubaï à 20h40 pour atterrir à 22h55. EK926 quittera ensuite le Caire, le lendemain à 00h40, pour arriver à Dubaï à 06h10.

Emirates et le Caire : 35 ans de collaboration

Emirates a commencé ses opérations vers le Caire en avril 1986 avec trois vols par semaine et, depuis, a transporté 9,6 millions de passagers au départ et à destination du Caire. Les opérations ont régulièrement augmenté avec des augmentations de fréquence et de capacité entre le Caire et Dubaï pour répondre à la demande des clients.

Aujourd'hui, Emirates exploite 25 vols hebdomadaires entre le Caire et Dubaï. Au cours des trois dernières décennies, la compagnie aérienne a apporté une contribution importante à l'économie locale et au tourisme en faisant venir des visiteurs de l'ensemble de son réseau mondial couvrant les six continents.