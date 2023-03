Emirates recycle 500 000 kg de plastique et verre

À bord de chaque vol qui atterrit à Dubaï, le personnel de cabine d'Emirates travaille dur pour séparer rapidement les bouteilles en verre et en plastique, avant de les envoyer à une usine de recyclage à Dubaï. Le verre est séparé par couleur et broyé. Ce "calcin", c'est-à-dire le verre recyclé prêt à être refondu, est ensuite envoyé aux fabricants de verre des Émirats arabes unis, qui l'intègrent dans leur mélange pour la fabrication de nouvelles bouteilles. Les bouteilles en plastique sont nettoyées, découpées en flocons, fondues en pastilles et envoyées à des fabricants pour fabriquer d'autres produits en plastique. En conséquence, Emirates et Emirates Flight Catering détournent des milliers de kilogrammes de verre et de plastique de la mise en décharge chaque année.

L'initiative de recyclage du verre et du plastique à bord a été suggérée par le personnel de cabine d'Emirates soucieux de l'environnement en 2019, dans le cadre de webinaires et d'événements réguliers où ils disposent d'une plateforme pour partager leurs commentaires et sont encouragés à faire part d'idées innovantes aux départements clés. La proposition a été bien accueillie et mise en œuvre en quelques semaines.

Couvertures Emirates fabriquées à partir de plastique recyclé

Depuis 6 ans, Emirates offre des couvertures durables douillettes fabriquées à partir de bouteilles en plastique recyclé aux passagers Economy sur les vols long-courriers. Ces couvertures douces et chaudes sont fabriquées à partir de 28 bouteilles en plastique recyclées. Les bouteilles sont déchiquetées en copeaux de plastique avant d'être transformées en fil, créant ainsi un matériau molletonné. Le fil fin est ensuite tissé en couvertures douces. Depuis le lancement de cette initiative il y a six ans, les couvertures Emirates ont permis d'éviter la mise en décharge de plus de 95 millions de bouteilles en plastique. En tant que plus grand programme de couvertures durables à bord dans l'industrie aérienne, le processus de fabrication consistant à utiliser du polyéthylène téréphtalate recyclé (rPET) réduit également les émissions d'énergie d'environ 70 %.

Prioriser l'approvisionnement responsable

Consommer de manière responsable est un domaine d'intérêt environnemental clé pour Emirates, qui a intégré une exigence environnementale dans le code de conduite des fournisseurs et prend en compte l'ensemble du cycle de vie des produits dès la conception. Par exemple, les touillettes à thé et à café en bois, les pailles en papier et les sacs de vente au détail à bord sont fabriqués à partir de bois et de papier provenant de forêts gérées de manière responsable.

Les trousses de toilette réutilisables à bord des avions d'Emirates

La gamme de trousses de toilette Premium Economy et Economy Class d'Emirates est gratuite pour les clients des vols long-courriers.Les pochettes sont réutilisables, fabriquées en papier kraft lavable et imprimées à l'encre de soja non toxique. Le contenu comprend une sélection d'articles de voyage essentiels fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement. La brosse à dents est fabriquée à partir d'une combinaison de paille de blé et de plastique, tandis que les chaussettes et les lunettes de protection sont fabriquées à partir de plastique recyclé, en l'occurrence du rPET (polyéthylène téréphtalate recyclé). L'emballage utilisé pour le kit dentaire, les chaussettes et les lunettes de protection est composé à 90 % de papier de riz.