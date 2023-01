Emirates : Le premier A380 modernisé entre en service

Emirates déploie un A380 rénové sur la ligne Dubaï-Londres Heathrow

Le premier A380 d'Emirates à être entièrement rénové dans le cadre du programme de rénovation de 2 milliards de dollars US de la compagnie aérienne a été déployé le vendredi 6 janvier 2023 sur le service Dubaï-Londres Heathrow, opérant sous le nom de EK003.

Sir Tim Clark, président d'Emirates Airline a déclaré : "Les clients remarqueront la différence dès qu'ils monteront à bord - le spacieux A380 aura l'air et se sentira encore plus impressionnant et confortable. Grâce à nos intérieurs et à nos produits les plus récents, cet avion nouvellement rénové rehausse l'expérience à bord dans toutes les classes de voyage et nous permet d'offrir davantage de sièges en classe Premium Economy pour répondre à la demande de nos clients. Il reflète les capacités et l'infrastructure aéronautiques de classe mondiale qui existent au sein d'Emirates, et ici, aux Émirats arabes unis."

L'Airbus A380 de Emirates totalement rénové

L'A380 entièrement rafraîchi présente les derniers produits et intérieurs d'Emirates dans toutes les cabines, y compris 56 sièges de classe Premium Economy au pont principal, et de nouvelles palettes de couleurs évidentes dans la moquette et les panneaux muraux. Au pont supérieur, les sièges de première classe et de classe affaires sont recouverts de cuir de couleur crème et de bois plus clair, comme le produit "game changer" de la compagnie. Le motif de l'arbre ghaf, signature d'Emirates, figure également en bonne place dans tous les intérieurs, y compris les panneaux pochoirs à la main dans le Spa de douche de la Première classe.

Le prochain avion A380 d'Emirates aligné pour sa transformation est A6-EUW, et les travaux devraient être terminés d'ici la fin du mois.