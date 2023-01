Emirates : l'Airbus A380 revient au Maroc

L'Airbus A380 remplacent les Boeing 777-300ER sur la route Casablanca-Dubaï

À partir du 15 avril 2023, la compagnie aérienne remplacera les Boeing 777-300ER actuellement utilisés entre Dubaï et Casablanca par son A380 phare afin de répondre à la demande croissante sur la route. Le service A380, exploité sous le nom de EK751, partira de Dubaï à 7h30 et arrivera à Casablanca à 12h55. EK 752 part de Casablanca à 14h45, pour arriver à Dubaï à 01h15 le jour suivant.

Le renforcement de la capacité entre Casablanca et Dubaï offrira aux voyageurs de loisirs et d'affaires davantage de possibilités de se connecter à Dubaï et au-delà vers des villes du Moyen-Orient et du CCG, d'Europe, d'Amérique et d'Asie occidentale.

Le déploiement du vaisseau amiral A380 au Maroc témoigne également de l'engagement de la compagnie aérienne à soutenir les arrivées de visiteurs entrants, alors que le pays double ses efforts pour revigorer son industrie touristique. L'année dernière, Emirates a renforcé son partenariat avec Royal Air Maroc pour passer à un partage de code, offrant ainsi plus d'options de voyage et de choix de connexions aux clients des deux compagnies entre Dubaï et Casablanca, et au-delà.

Casablanca est une destination de loisirs populaire sur le réseau mondial d'Emirates, et la demande sur la route a connu une croissance constante depuis son lancement en mars 2002. La compagnie aérienne opère vers le Maroc depuis plus de 20 ans, et a transporté plus de 3,5 millions de passagers sur la ligne.

Airbus A380 : une expérience très recherchée par les voyageurs

L'expérience de l'A380 d'Emirates reste très recherchée par les voyageurs, l'avion spacieux à double pont offrant 14 suites de première classe et 76 sièges allongés en classe affaires, ainsi que 401 sièges généreusement espacés en classe économique. Les clients voyageant à destination et en provenance de Casablanca peuvent s'attendre à profiter des cabines spacieuses et confortables d'Emirates, des produits de marque qui offrent aux voyageurs les meilleures expériences dans le ciel comme le salon à bord, les suites de première classe, le Shower Spa, et de la cuisine régionale comprenant un certain nombre de plats marocains. Le système de divertissement à bord primé de la compagnie aérienne offre plus de 5 000 chaînes de divertissement à la demande avec une sélection allant jusqu'à 565 chaînes de musique arabe, y compris un certain nombre d'artistes marocains bien connus.

Emirates étend son réseau A380 pour répondre à la demande en hausse

La compagnie aérienne a progressivement accéléré le déploiement de son avion phare A380 en fonction de la demande croissante de voyages aériens. Emirates déploie actuellement son appareil phare A380 vers 40 destinations dans le monde. D'ici la fin de l'été, le populaire avion desservira près de 50 destinations, ce qui représente près de 90 % du réseau A380 pré-pandémique de la compagnie.

La mise à niveau des services A380 vers Casablanca signifie également que le vaisseau amiral dessert désormais trois destinations en Afrique avec Johannesburg et Le Caire.