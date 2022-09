Emirates étend ses programmes de vols vers l’Algérie

Emirate augmente la fréquence de ses vols vers l'Algérie

A partir du 7 octobre, Emirates va augmenter ses services vers l’Algérie en ajoutant un cinquième vol hebdomadaire. Actuellement, Emirates opère 4 vols par semaine entre Dubai et Alger. Ce nouveau service permettra d’offrir une connectivité supplémentaire aux clients voyageant vers Dubai et vers le réseau mondial d'Emirates. Les vols seront assurés par un Boeing 777-300ER entre Alger et Dubaï, et le nouveau service sera assuré le vendredi, en plus des vols de la compagnie les mardis, jeudis, samedis et dimanches. Le vol EK758 part d'Alger à 15h45 et arrive à Dubaï à 01h05 le lendemain. Le vol EK757 part de Dubaï à 08h45 et arrive à Alger à 12h55.

Une expérience à bord inégalée

Emirates est la seule compagnie aérienne à desservir l’Algérie avec des cabines de première classe privées et fermées, offrant aux clients premium une expérience à bord à la pointe de l'industrie. Les voyageurs bénéficieront de la meilleure expérience dans le ciel avec une expérience culinaire inégalée, développée par une équipe de chefs de haute renommée, complétée par une large sélection de boissons premium. Emirates propose un confort luxueux aux passagers en intégrant plus de 5 000 chaînes de contenu de divertissement mondial soigneusement sélectionné, comprenant des films arabes, des émissions de télévision, de la musique, des podcasts, des jeux, des livres audios et plus encore. En plus de transporter davantage de passagers, le nouveau vol hebdomadaire d'Emirates aura la capacité de transporter 30 à 40 tonnes de fret en soute, ce qui permettra d'ouvrir davantage les voies commerciales mondiales en améliorant les possibilités d'importation et d'exportation.