Emirates double ses services vers Brisbane

Emirates ajoute un vol quotidien vers Brisbane

Emirates poursuit la restauration de ses opérations en Australie avec l'introduction d'un service quotidien supplémentaire vers Brisbane. Cela intervient alors que la compagnie aérienne célèbre fièrement ses 20 ans de desserte de Brisbane, l'une des quatre passerelles australiennes d'Emirates dans son réseau mondial.

À partir du 1er juin 2023, Emirates exploitera le deuxième vol quotidien à destination et en provenance de Brisbane avec un Boeing 777-300ER. Le vol Emirates EK 430 décolle de Dubaï à 0230 heures et arrive à Brisbane à 2220 heures. Le vol retour, EK 431, quitte Brisbane à 0250hrs, pour arriver à Dubaï à 1100hrs heure locale. La compagnie aérienne dessert actuellement Brisbane avec un vol A380 quotidien.

Le service supplémentaire signifie qu'Emirates sera de retour aux niveaux d'exploitation pré-pandémique vers Brisbane. L'expansion augmentera la capacité via Brisbane de plus d'un quart de million de sièges par an dans les deux sens.

Emirates célèbre ses 20 ans de service à Brisbane avec l'ajout d'un vol quotidien supplémentaire

Barry Brown, vice-président divisionnaire Australasie chez Emirates, a déclaré : "Notre deuxième service quotidien à destination de Brisbane commence alors que nous célébrons fièrement 20 ans de vol vers l'État du soleil. Non seulement ce service répondra à la demande des Australiens qui cherchent à voyager à l'étranger, mais il accueillera également davantage de voyageurs et de touristes de Dubaï et de l'ensemble de notre réseau mondial pour profiter du Queensland, la Mecque du tourisme en Australie.

"Ce service supplémentaire, combiné à notre A380 quotidien à destination de Brisbane, signifie qu'Emirates offrira près de 12 000 sièges au départ et à destination de Brisbane chaque semaine. C'est une autre étape importante dans la reprise de notre capacité australienne et réaffirme notre engagement de longue date à voler aux antipodes. Nous sommes impatients d'accueillir plus d'Australiens à bord pour profiter de l'expérience Emirates."

"C'est un énorme vote de confiance dans le marché de Brisbane et du Queensland. Il double effectivement du jour au lendemain la capacité d'Emirates entre les deux villes, offrant plus de sièges pour les principaux marchés du Moyen-Orient et d'Europe. En termes de reconstruction de ce qui a été perdu par la covidie, il s'agit d'une brique importante dans le mur", selon Gert-Jan de Graaff, PDG de Brisbane Airport Corporation.

"En octobre, nous célébrerons les 20 ans du premier vol d'Emirates à Brisbane. Dans les profondeurs de la pandémie, la compagnie aérienne a continué à fournir une bouée de sauvetage aux Australiens rapatriés et à permettre aux exportations cruciales du Queensland de se poursuivre."

L'expansion a été obtenue dans le cadre du fonds d'investissement conjoint de 200 millions de dollars du gouvernement de l'État et de l'industrie Attracting Aviation Investment Fund, qui a été créé pour stimuler l'économie touristique du Queensland.

Le Premier ministre par intérim du Queensland, Steven Miles, a salué l'injection de capacité de passagers et de fret par Emirates : "On estime que ce service supplémentaire fournira 730 emplois directs et indirects supplémentaires pour l'État. Le vaste réseau mondial d'Emirates vers plus de 130 destinations assurera un haut niveau de connectivité avec le Royaume-Uni, l'Europe, la Scandinavie, l'Afrique et l'Amérique du Nord."

Avec la fréquence supplémentaire qui débutera à Brisbane le 1er juin 2023, Emirates exploitera 49 vols hebdomadaires vers l'Australie, soutenant la relance du tourisme et renforçant les opportunités commerciales et d'affaires en offrant aux voyageurs encore plus d'accès vers et depuis l'Australie.

Emirates dessert l'Australie depuis plus de 25 ans, transportant plus de 40 millions de passagers de et vers Sydney, Melbourne, Brisbane et Perth, et d'autres destinations via son hub de Dubaï depuis 1996. La compagnie aérienne est extrêmement fière d'améliorer les options de voyage pour les clients qui se rendent en Australie et en reviennent, de renforcer la portée mondiale des entreprises locales grâce à son réseau expansif, et de profiter des industries florissantes du voyage et du tourisme en attirant des visiteurs.