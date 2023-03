Emirates dévoile un nouveau design pour sa flotte

Emirates dévoile un nouveau design pour ses avions

Les observateurs et les fans d'avions à l'œil aiguisé remarqueront immédiatement les changements apportés à l'empennage et aux bouts d'ailes. Dans ce nouveau design, le drapeau des Émirats arabes unis sur l'empennage est beaucoup plus dynamique et fluide, avec un effet 3D, et les extrémités des ailes ont été peintes en rouge avec le logo d'Emirates en calligraphie arabe qui ressort en blanc inversé. Les passagers à bord avec vue sur le hublot verront les couleurs du drapeau des Émirats arabes unis peintes sur les extrémités des ailes, face au fuselage. La signature dorée "Emirates" sur le corps principal en anglais et en arabe est également plus audacieuse et plus grande de 32,5 %. Sur le ventre de l'avion, Emirates a conservé sa marque rouge emblématique introduite en 2005.

Emirates a changé 3 fois sa livrée

Il s'agit de la troisième itération des couleurs officielles de la marque Emirates pour l'avion. La livrée originale dévoilée lors du lancement de la compagnie en 1985 a été rafraîchie pour la première fois 14 ans plus tard, avec la livraison du premier Boeing 777-300 d'Emirates lors du salon aéronautique de Dubaï en 1999.

Le premier avion à arborer la nouvelle livrée d'Emirates est l'A6-EOE, un Airbus A380, qui a quitté Emirates Engineering cette semaine après sa métamorphose. Son premier déploiement sera à destination de Munich le 17 mars pour le vol EK51.

La nouvelle livrée sera progressivement appliquée au reste de la flotte existante d'Emirates avec 24 avions, dont 17 Boeing 777, qui devraient arborer la livrée rafraîchie d'ici la fin de 2023. Tous les nouveaux appareils d'Emirates, à partir du premier Airbus A350 entrant dans la flotte en août 2024, seront livrés dans cette nouvelle livrée.

La livrée originale conçu par Negus & Negus

La livrée originale d'Emirates en 1985 a été conçue par la société de design britannique Negus & Negus. Toutes les couleurs d'avions ultérieures de la compagnie aérienne ont été créées par son équipe de design interne. Au fil des ans, les nombreuses livrées colorées et accrocheuses des avions d'Emirates ont inclus des conceptions sur mesure pour favoriser l'association entre la marque et le parrainage, et pour des occasions spéciales telles que la livrée du 50e jubilé des Émirats arabes unis et l'Expo 2020 de Dubaï.