Emirates ajoute deux nouvelles liaisons avec l'Australie

Emirates renforce sa présence en Australie

À partir du 26 mars 2023, Melbourne passera de deux à trois services quotidiens entre le hub d'Emirates à Dubaï via Singapour, avec un troisième service direct qui commencera également vers Sydney à partir du 1er mai. Cette augmentation de service fait suite à l'annonce récente de la compagnie aérienne concernant des vols biquotidiens vers Brisbane, à partir du 1er juin. Ce coup d'accélérateur survient au milieu d'une autre période chargée pour les voyages aériens et alors que la compagnie aérienne continue de réaffirmer son engagement permanent à développer ses services au départ et à destination de l'Australie. Les deux services seront assurés par un Boeing-777 300ER à trois classes offrant aux passagers des sièges en classe économique, en classe affaires et en première classe.

63 vols hebdomadaires vers l'Australie

D'ici le milieu de l'année, Emirates exploitera 63 services hebdomadaires vers l'Australie, avec la capacité de transporter plus de 55 000 passagers par semaine de et vers ses principales villes. Melbourne et Sydney retrouveront leurs niveaux de vol d'avant la pandémie, une étape importante dans le rétablissement des services de la compagnie aérienne en Australie. L'augmentation de la capacité soutient la relance du tourisme en offrant aux voyageurs encore plus d'accès à destination et en provenance de Australie, ainsi qu'en soutenant les opportunités commerciales et d'affaires avec la grande capacité de fret de 22 tonnes offerte par le Boeing 777-300ER.

Emirates relie Singapour et Melbourne avec l'Airbus A380

Avec le troisième service Dubaï-Melbourne nouvellement rétabli, Emirates propose une nouvelle option de connectivité entre Singapour et Melbourne pour répondre à la forte demande entre les deux villes, tout en offrant aux clients sa signature, son expérience différenciée en matière de produits et de services. Le service Christchurch via Sydney, qui débutera le 26 mars, offrira la seule opportunité pour les passagers entre les deux villes de voler sur un Airbus A380, l'avion phare d'Emirates.