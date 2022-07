Emirates : 30 ans et 11 millions de pax plus tard...

Emirates assure actuellement 33 vols hebdomadaires depuis et vers la France, dont trois vols quotidiens au départ de Paris-CDG incluant deux rotations en A380, cinq vols hebdomadaires depuis Lyon et un vol quotidien au départ de Nice.Ces liaisons donnent accès via le hub de Dubaï à plus de 130 destinations via son hub de Dubaï.

Un acteur économique régional incontournable

Au cours des 10 dernières années, la division fret aérien Emirates SkyCargo a transporté plus de 200.000 tonnes de fret depuis et vers la France. Des produits comme le vin, le fromage, le parfum, les vêtements, mais également les pièces d'avion, les équipements médicaux et autres produits électroniques ont été exportés via ce service.

Depuis des années, les opérations de vols d’Emirates vers Paris, Lyon et Nice jouent un rôle essentiel dans la croissance des secteurs du commerce, du tourisme et des affaires. À ce jour, la compagnie aérienne est le plus gros acheteur d’Airbus A380, avec une flotte de 118 appareils. Les achats d'A350 et d'A380 réalisés par Emirates soutiennent des milliers d'emplois chez Airbus et ses fournisseurs français et Européens. La compagnie est également un acheteur majeur de pneus Michelin, de sièges Sicma Aero de Zodiac Aerospace et d'équipements avioniques Thalès.

Une connectivité renforcée

Depuis 1992, Emirates a assuré plus de 17 200 vols aller-retour entre Dubaï et Paris. La compagnie a effectué son premier vol à destination de la capitale grâce à un Airbus A310 opérant trois vols hebdomadaires. Emirates assure actuellement 21 vols hebdomadaires vers la capitale française avec une flotte composée de Boeing 777-300ER et de son emblématique A380. La compagnie a déployé son appareil phare pour la première fois en 2007, portant l'expérience de voyage d'Emirates vers de nouveaux horizons grâce à ses produits et services incontournables, notamment le bar-lounge en Classe Affaires et l’espace douche-spa en Première Classe.

La France est également le premier marché source d'Emirates pour l'approvisionnement en vins. Pour preuve, 58 % du vin rouge consommé en Première Classe et en Classe Affaires provient de la région de Bordeaux. Emirates dispose de sa propre cave à vin. Située en Bourgogne, elle abrite 6,8 millions de bouteilles. La compagnie est aussi le premier acheteur de Dom Pérignon au monde, qui figure sur la carte des vins de la Première Classe depuis près de trois décennies.

Une compagnie qui se veut innovante

Plus gros opérateur d’Airbus A380 au monde, Emirates a su séduire sa clientèle grâce à son offre business et first hors norme. Mieux, la croissance exponentielle de la ville et ses avantages, on fait de Dubaï une place incontournable pour les affaires et même pour le tourisme. De fait, les clients de la compagnie sont souvent motivés par un arrêt temporaire aux Émirats avant une continuité de vol pour le reste du monde.

Toujours à la pointe de l’innovation, Emirates propose des services et des configurations qui font sa réputation. Les clients français peuvent désormais profiter d’une nouvelle expérience de voyage grâce à sa cabine Économie Premium sur la ligne Paris-Dubaï, disponible à partir du 1er août 2022.