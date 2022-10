Embraer signe des protocoles d'accord pour la coopération avec l'industrie aérospatiale en Corée du Sud

L'avion C-390 Millennium est en compétition dans le cadre du programme Large Transport Aircraft (LTA II) géré par la Defense Acquisition Program Administration (DAPA).

La fourniture potentielle de pièces fabriquées en Corée du Sud contribuera aux besoins de compensation du programme LTA II. Les protocoles d'accord visent à créer des relations commerciales à long terme entre les parties, qui perdureront pendant le programme LTA II et au-delà. Les capacités de l'industrie locale peuvent également faire partie des développements futurs au sein des plateformes existantes d'Embraer, telles que le C-390 Millennium, ainsi que de nouveaux avions, véhicules et systèmes.

"Embraer est très confiant sur les avantages mutuels à tirer de cette collaboration, créant ainsi une relation durable et croissante entre Embraer et les partenaires en Corée du Sud", a déclaré Jackson Schneider, président & ; CEO, Embraer Defense & ; Security. " En offrant plus de 50 ans d'expérience dans l'aviation, la technologie et l'innovation, Embraer cherche à établir des partenariats significatifs en Corée du Sud pour créer de nouvelles entreprises et solutions."

Le C-390 Millennium et sa configuration de ravitaillement en vol, le KC-390, constituent la nouvelle génération de transport militaire multi-missions offrant une mobilité et une capacité de chargement inégalées, une reconfiguration rapide, une haute disponibilité, un confort accru, ainsi qu'une gestion optimale des coûts opérationnels réduits tout au long de son cycle de vie, le tout sur une plateforme unique.

Depuis la première livraison à l'armée de l'air brésilienne (FAB), le KC-390 Millennium a prouvé ses capacités, sa fiabilité et ses performances. La flotte actuelle de KC-390 de la FAB compte cinq unités. La flotte a déjà dépassé les 7 000 heures de vol en opération, avec un taux d'achèvement des missions de 99 %, démontrant une excellente disponibilité et productivité dans sa catégorie.

En juin 2022, le ministère de la Défense des Pays-Bas a annoncé la sélection du C-390 Millennium pour remplacer la flotte actuelle de C-130 Hercules. Les forces armées portugaises et les forces de défense hongroises commenceront leurs opérations avec le KC-390 en 2023 et 2024, respectivement. Les flottes des trois pays européens seront capables d'effectuer des ravitaillements aériens et seront entièrement compatibles avec l'OTAN.