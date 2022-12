Embraer: 4 concepts d'avions durables révélés

Embraer a dévoilé le lundi 5 décembre 2022 de nouveaux concepts d'avions dans le cadre de son rapport d'étape sur Energia - l'initiative d'Embraer visant à amener l'industrie aéronautique à un niveau net zéro d'ici 2050. Un an après l'événement Sustainability in Action d'Embraer, qui détaillait l'étude de quatre nouveaux concepts d'avions propulsés par de nouvelles technologies et des énergies renouvelables, la société s'est concentrée sur deux concepts d'avions de 19 à 30 places à propulsion hybride électrique et hydrogène électrique. Guidés par les 50 ans d'expertise technique de l'entreprise, les contributions externes des compagnies aériennes et les études conjointes avec les équipementiers moteurs, ces deux approches offrent une voie techniquement réaliste et économiquement réalisable pour atteindre le niveau zéro.

Les nouveaux prototypes sont encore en phase d'évaluation

Encore en phase d'évaluation, les architectures et les technologies font l'objet d'une évaluation de leur viabilité technique et commerciale. Le groupe consultatif d'Energia a également été créé pour recueillir les contributions et la collaboration des compagnies aériennes partenaires.

Arjan Meijer, président et CEO d'Embraer Commercial Aviation, a déclaré : "Je pense que nous avons fixé des objectifs audacieux mais réalistes pour la commercialisation de ces concepts. Depuis que nous avons annoncé nos concepts Energia l'année dernière, nous avons été occupés à évaluer différentes architectures et systèmes de propulsion. Ces efforts ont abouti aux mises à jour de nos concepts que nous partageons avec vous aujourd'hui. Un certain nombre de compagnies aériennes font partie de notre groupe consultatif Energia, l'expérience et les connaissances qu'elles apportent à l'étude seront essentielles pour accélérer les prochaines phases."

"Comme les nouvelles technologies de propulsion seront d'abord appliquées sur des avions plus petits, Embraer est dans une position unique. Les avions de 19 et 30 places sont des points de départ judicieux pour des études ciblées, car ils sont susceptibles de présenter un état de préparation technique et économique plus précoce", a déclaré Luis Carlos Affonso, Sr. Vice-président de l'ingénierie, de la technologie et de la stratégie d'entreprise d'Embraer. Bien que les défis liés à l'objectif "net-zéro" soient importants, en moins de 25 ans, nos avions commerciaux ont déjà réduit la consommation de carburant et les émissions de CO2 de près de 50 % sur la base d'un siège/mile, en utilisant uniquement des carburants et des modes de propulsion conventionnels - je suis convaincu que l'objectif "net-zéro" peut être atteint".