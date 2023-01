Embraer : 15 commandes pour l’E195-E2

Commande de 15 avions E195-E2 pour Embraer

Le 16 janvier 2023, l'avionneur brésilien Embraer a annoncé avoir reçu une commande pour quinze avions de type E195-E2, sans préciser l'origine de cette commande. Selon les estimations, cette transaction aurait une valeur d'environ 1,7 milliard de dollars, au prix catalogue. Embraer a indiqué que cette commande sera enregistrée dans son carnet de commandes au cours du premier trimestre de 2023.

Les résultats commerciaux d'Embraer pour 2022

Il est important de noter que les résultats commerciaux d'Embraer pour 2022 ne sont pas encore connus. Cependant, à la fin du T3 2022, l'avionneur avait annoncé avoir livré 27 avions commerciaux depuis le début de l'année, ainsi que 52 avions d'affaires. En fin novembre 2022 Embraer a remis le premier E195-E2 en Europe à la compagnie aérienne Binter, sur les cinq prévus. Ce nouveau modèle E195-E2 est une version améliorée de l'E190-E2, lancé avec succès par Wideroe en Norvège.

Le mois dernier par exemple, l’E195-E2 a été mis en service chez Porter Airlines (19 exemplaires ayant fait l’objet dès 2021 de cession-bail sur les 30 commandés).

TrueNoord élargit sa flotte avec acquisition de 10 nouveaux Embraer

La société de leasing TrueNoord basée à Amsterdam a annoncé l'acquisition de huit avions E190 et deux E175 à Nordic Aviation Capital (NAC), une société rivale basée au Danemark. Cette acquisition permettra à TrueNoord d'élargir sa flotte de 70 avions de 50 à 150 sièges, d'acquérir de nouveaux clients en Amérique du Nord, au Canada et en Afrique du Sud, tout en renforçant sa présence chez les clients existants en France (Air France HOP) et au Portugal (TAP Air Portugal).

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du trimestre. NAC n'a pas officiellement commenté cette transaction, elle possède et gère plus de 360 avions régionaux pour 61 clients dans plus de 40 pays."