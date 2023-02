EgyptAir reçoit son premier Boeing 737-800SF

EgptAir reçoit son premier avion-cargo

EgyptAir a reçu a livraison il y a quelques semaines, de son premier avion-cargo à fuselage étroit converti, le Boeing 737-800SF. Selon ch-aviation, l'appareil a été retiré des opérations passagers d'EgyptAir en mars 2022. En septembre 2022, il a été convoyé à Miami pour le processus de conversion. Après avoir reçu 12 positions de palettes à l'intérieur de l'avion, l'Autorité de l'aviation civile égyptienne a officiellement accordé en décembre 2022 au cargo son certificat d'exploitation.

Le 3 février 2023, le SU-GCP a été transporté de l'aéroport international de Miami au Caire via l'aéroport international John F. Kennedy de New York et l'aéroport international de Dublin. Il volera sous la marque EgyptAir Cargo.

Des passagers aux colis

L'avion-cargo 737-800SF converti par AEI offre une charge utile au pont principal pouvant atteindre 23 904 kg (52 700 lb) et comprend onze emplacements pour conteneurs de 88 x 125 pouces. La conversion comprend également de nouvelles poutres de plancher à l'arrière du caisson de voilure et une grande porte principale de fret de 86" x 137" avec un système de porte à évent unique. Une fois converti, l'avion devient également homologué ETOPS 180.

La flotte d'Egyptair Cargo

L'appareil rejoint la flotte d'Egyptair Cargo, qui exploite trois Airbus A330-P2F d'une capacité de 60 tonnes par appareil. Egyptair souhaite se développer sur le marché du fret, en tirant le meilleur parti de sa situation géographique, à proximité du point de rencontre entre l'Afrique et le Moyen-Orient.