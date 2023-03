EgyptAir reçoit le premier Airbus A321neo d'Afrique

Airbus A321neo : un choix stratégique d'EgyptAir

Le 27 février 2023, la compagnie aérienne EgyptAir a reçu le tout premier des sept Airbus A321neo loués auprès d'AerCap, devenant ainsi le premier opérateur à lancer cet appareil en Afrique.

EgyptAir a spécifié une configuration biclasse grand confort avec 16 sièges en classe affaires et 166 en classe économique, et augmentera la capacité monocouloir de la compagnie vers le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe.

L'A321neo est le membre à fuselage le plus grand de la famille A320 monocouloir la plus vendue d'Airbus et apporte une réduction de 20 % de la consommation de carburant et des émissions par siège par rapport aux avions concurrents de la génération précédente. Cela permet à EgyptAir de bénéficier d'une efficacité accrue et d'être en mesure de respecter son engagement en matière de durabilité, tout en réduisant les coûts d'exploitation.

La flotte Airbus d'EgyptAir

Cet appareil moderne rejoint la flotte Airbus d'EgyptAir qui compte 12 A220, 8 A320neos, 2 A320ceos 4 A330-200, 4 A330-300. Avec l'ajout de l'A321neo, EgyptAir fait preuve d'ambitions continues pour étendre sa flotte Airbus afin de répondre à la demande actuelle et future. Dans toutes ses familles d'appareils, l'approche unique d'Airbus garantit que les appareils partagent la plus grande communalité au niveau des cellules, des systèmes embarqués, des cockpits et des caractéristiques de manipulation. Cela permet de réduire considérablement les coûts d'exploitation et de maximiser la rentabilité de la compagnie aérienne.

Airbus progresse vers le carburant aviation durable

Le vol de livraison entre Hambourg et Le Caire était alimenté par un mélange de 34 % de carburant aviation durable (SAF). Le SAF est un carburant d'aviation produit de manière durable à partir de matières premières allant des graisses, huiles et huiles usagées aux déchets municipaux et forestiers. Par rapport au kérosène fossile, il a été démontré que le SAF permet de réduire jusqu'à 80 % les émissions de CO2 tout au long de son cycle de vie. Par conséquent, il est considéré comme un catalyseur clé pour contribuer à la décarbonisation de l'aviation.

À l'heure actuelle, tous les avions commerciaux d'Airbus sont capables de voler avec un mélange jusqu'à 50% de SAF mélangé à du kérosène et ont pour objectif d'être capables d'utiliser 100% de SAF en vol d'ici la fin de cette décennie. Depuis mars 2021, Airbus a réalisé avec succès des vols d'essai à 100% de SAF sur les appareils Airbus A319neo, A350 et A380.