EDGE expose 60 produits au salon Indo Defence 2022

Missiles, guerre électronique, cyber technologies

Dix entités d'EDGE exposent environ 60 solutions et produits avancés couvrant les domaines des missiles et ; armes, plateformes et ; systèmes, et guerre électronique et ; cyber technologies. Mansour AlMulla, directeur général et PDG d'EDGE, a déclaré : "C'est la première fois que nous exposons à INDO DEFENCE, avec une forte présence présentant les capacités avancées d'EDGE à travers 10 de nos entités proéminentes, et souligne l'importance stratégique du marché indonésien pour nous. Nous sommes convaincus que notre participation renforcera les marchés d'exportation clés existants et en ouvrira de nouveaux. Elle renforce également la stratégie d'EDGE consistant à développer des partenariats mutuellement bénéfiques pour élargir notre propre chaîne d'approvisionnement à long terme." EDGE qui a rapidement émergé comme l'un des 25 premiers groupes mondiaux de technologie avancée pour la défense et au-delà participe à Indo Defence, dans le but de renforcer les relations existantes et de forger de nouveaux partenariats locaux et régionaux en matière de défense.

Munitions air-sol et munitions rôdeuses

HALCON, qui fait partie du cluster Missiles & ; Weapons d'EDGE et qui est un leader dans la fabrication de systèmes et de solutions d'armes de précision, présente ses munitions guidées de précision air-sol à portée multiple THUNDER et DESERT STING, ainsi que la série SHADOW de munitions rôdeuses. AL TARIQ, fabricant mondial de munitions guidées de précision éprouvées, présente ses munitions guidées de précision modulaires avancées AL TARIQ-S (Standard Range) et AL TARIQ-LR (Long Range), ainsi que leurs options d'autodirecteur. CARACAL, un fabricant mondial d'armes légères, présente son fusil d'assaut CAR 816 avec des canons de 7,5", 10,5" et 16", ainsi qu'une configuration indonésienne de 10,5" et 14,5". CARACAL présente également sa mitraillette CMP 9 en version standard et courte, son pistolet de combat EF, ainsi que les fusils de précision CSR 338 et CAR 817 DMR. LAHAB DEFENCE SYSTEMS présente une gamme complète de munitions de moyen et gros calibres, y compris des munitions de lance-grenades 40x53 mm à haute vélocité et à haut pouvoir explosif, des mortiers de 60 mm, 81 mm et 120 mm, des munitions d'artillerie, des roquettes de 155 mm à portée étendue, à canon plein et de 122 mm, ainsi que la série MK de munitions d'aviation à usage général. LAHAB LIGHT AMMUNITION présente sa gamme complète de munitions de petit calibre.

Equipements terrestres et navals

NIMR qui fait partie du cluster Platforms & ; Systems du groupe EDGE et qui est le premier producteur émirien de véhicules blindés et de plateformes terrestres éprouvées au combat, présente son véhicule de patrouille tactique léger balistique et protégé contre les explosions AJBAN Mk2, son véhicule blindé HAFEET Mk2 6×6 et son véhicule MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) JAIS 4×4. ADASI présente ses séries de munitions de rôdeur QX-1, QX-2, QX-3 et QX-4, en plus de ses drones à voilure tournante GARMOOSHA, ainsi que les systèmes de munitions à guidage de précision Rash 1, Rash 2-H et Rash 2-M. ADASI est un leader dans la fabrication de systèmes et de services autonomes. Le constructeur naval ADSB, basé à Abu Dhabi, présente ses 160 ITEP (Inshore Tactical Engagement Platform), 120 FIP (Fast Inshore Platform) et 510 OPV (Offshore Patrol Vessel). Le cluster Guerre électronique et cybernétique d'EDGE est représenté par le principal fournisseur de solutions de guerre électronique et de renseignement des Émirats arabes unis, SIGN4L, qui présente un système anti-brouillage GNSS, GPS-PROTECT, le système sophistiqué d'usurpation NAVCONTROL-G et le système de brouillage des communications par radiofréquence VPROTECT. En outre, le cluster présente les solutions de communication ultra-sécurisées de KATIM et la formation à la sécurité et au renseignement, les solutions cybernétiques et les capacités de test de BEACON RED.