Easyjet s'associe avec Spotify

Une véritable expérience de voyage

C’est le 8 août 2022 qu'Easyjet a lancé en Europe sa campagne « Écoute et décolle », une campagne basée sur les préférences musicales des consommateurs de Spotify. C’est une collaboration inattendue, qui permettra d’offrir une expérience inédite aux voyageurs en quête d'inspiration pour leurs prochains voyages.

Un site internet a été dédié à ce service, il suffit de s’inscrire via Spotify pour recevoir des propositions de destinations personnalisées en fonction de la musique que l’on aime. Les préférences sont déterminées par plusieurs éléments : le caractère, l’énergie et le tempo de la musique. Ce service propose également de découvrir les évènements musicaux organisés sur le lieu de destination.

La campagne « Écoute & Décolle » sera soutenue par d’autres campagnes marketing de l’agence créative VCCP London et sera diffusée en France, en Italie, en Suisse et au Royaume-Uni. Spotify étant la première plateforme de divertissement musical avec 433 millions d’auditeurs actifs mensuels dans le monde, ce ne sont pas les expériences potentielles qui manquent. Des études récentes montrent que 37 % des personnes considèrent les nouvelles aventures comme leur principale motivation pour voyager.

La Stratégie « nextGen Easyjet »

Le directeur client et marketing chez Easyjet a déclaré que la campagne « Écoute et Décolle » permettra à leurs clients de découvrir de nouvelles destinations sur leur réseau européen grâce à une technologie innovante de la plateforme Spotify. Le but étant de fidéliser de nouveaux clients tout en ayant l’ambition de devenir les pionniers de la prochaine génération de voyages, grâce à leur stratégie « nextGen Easyjet ». Cette stratégie de marque prône le voyage pour tous en connectant les voyageurs à de nouvelles cultures ainsi qu’à des expériences inoubliables.