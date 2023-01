easyJet lance des vols vers Amsterdam depuis Londres Southend

4 vols quotidiens entre Londres Southend et Amsterdam Schiphol

easyJet relance les vols entre Londres Southend et Amsterdam Schiphol, après avoir interrompu cette liaison en raison de la pandémie de COVID-19 en mars 2020. Les vols reprendront le 24 mai 2023 et seront opérés 4 fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. Amsterdam sera la 4ème destination proposée par la compagnie depuis Southend après Malaga, Majorque et Faro. Cette annonce fait suite à un accord pluriannuel avec Eksen, le propriétaire et exploitant de l'aéroport de Londres Southend, qui verra easyJet reconstruire lentement son réseau à l'aéroport.

easyJet exploitait cette ligne de 2012 à 2020

La ligne entre Londres Southend et Amsterdam a été exploitée par easyJet de 2012 à 2020 pendant 96 mois consécutifs. En 2019, elle était la plus populaire à Southend, easyJet y transportant environ 200 000 passagers avec un service quotidien. Selon Nigel Mayes, directeur du développement commercial de Southend, la demande est suffisante pour maintenir cette liaison ouverte toute l'année. Mayes a déclaré :

"Londres Southend espère capitaliser sur les liens avec les entreprises et les loisirs, ce qui ne manquera pas d'entraîner une demande tout au long de l'année et de démontrer la demande pour que ce service easyJet se poursuive tout au long de l'hiver. easyJet a déjà vu 43% de ses passagers se rendre à Amsterdam entre les mois de novembre et mars."

easyJet revenu à Londres Southend en 2022

easyJet est officiellement revenu à Southend en 2022 après une absence de 16 mois, en opérant des vols saisonniers vers Malaga, Palma et Faro entre mai et octobre 2022. Avec l'ajout d'Amsterdam quatre fois par semaine et de quatre fréquences supplémentaires vers Faro, easyJet exploitera jusqu'à 18 vols hebdomadaires au départ de Southend cet été, soit une augmentation de 30 % par rapport à son programme initial.