Douze bourses Espace offertes par la Fondation Ailes de France

Destination jeunes

Sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Ailes de France a pour objet de contribuer à la connaissance et à la promotion de la sphère aéronautique et spatiale.

Elle s’est également fixé objectif d’agir en faveur des jeunes dans l’apprentissage de leur vie, en soutenant, entre autres, des projets éducatifs, scientifiques, culturels et de développement durable.

Trois objectifs

Pour la troisième année consécutive, la Fondation Ailes de France, en partenariat avec le Cnes et avec le soutien d’Eutelsat, propose des bourses à des jeunes de 25 ans maximum, issus de formations diverses (scientifiques et non-scientifiques), et qui souhaitent s’orienter vers le spatial.

Jusqu’à douze bourses d’un montant unitaire de 5 000 € pourront être accordées après la délibération d’un jury de personnalités issues notamment du Cnes, d’Eutelsat, de l’Armée de l’air et de l’espace et de groupes industriels du secteur spatial.

Elles permettront aux jeunes de mener à bien leurs projets d’études vers le secteur spatial.

A travers ce dispositif, trois objectifs sont visés : promouvoir l’espace auprès des jeunes, faciliter leur insertion dans le monde professionnel et faire émerger des talents français du secteur.

La clôture de réception des dossiers de candidature est fixée au 15 mars 2023.

Plus d’informations