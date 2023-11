Double incident aérien en Tanzanie sur deux avions Embraer EMB-120ER de la compagnie Unity Air

Deux Embraer 120 victimes d'incidents similaires en Tanzanie

Dans un enchaînement d'événements pour le moins inhabituel, deux avions Embraer EMB-120ER Brasilia ont été impliqués dans des accidents similaires sur le même aérodrome en Tanzanie, à quelques heures d'intervalle. Malgré la présence de passagers et d'équipages à bord, aucun des incidents n'a entraîné de blessures graves. Les enquêteurs de la sécurité aérienne sont désormais confrontés à la tâche ardue de comprendre les causes de ces anomalies.

Premier incident : effondrement sur train arrière à l’atterrissage

Le premier accident, survenu le 28 novembre 2023, a impliqué un Embraer EMB-120 d'Air Zanzibar, immatriculé 5H-MJH. Selon les autorités du Parc National de Tanzanie, l'appareil a rencontré un problème technique lors de son atterrissage sur la piste de Kikoboga, dans le Parc National de Mikumi. Le réseau de sécurité des vols rapporte que l'avion, avec 33 personnes à bord, a subi un effondrement du train d'atterrissage arrière lors de l'atterrissage.

Second incident : effondrement du train avant

Quelques heures plus tard, un autre Embraer EMB-120 de Sindbard Air, immatriculé 5H-FLM, s'apprêtait à décoller de Kikoboga à destination de l'aéroport de Zanzibar-Kisauni. Alors que l'avion accélérait sur la piste, le train d'atterrissage avant s'est effondré, entraînant l'appareil hors de la piste et dans un bâtiment. À bord de ce vol de Sindbard Air, 30 passagers, deux pilotes et deux membres d'équipage.

Enquête en cours et réponse des autorités

Ces incidents, impliquant principalement des touristes visitant la Tanzanie pour sa faune exceptionnelle, font l'objet d'une enquête par la branche des accidents et incidents aériens (AAIB) du ministère tanzanien des Transports. L'Autorité des parcs nationaux de Tanzanie (TANAPA), en collaboration avec le comité régional de la défense et de la sécurité de Morogoro et les acteurs du tourisme et de l'aviation, s'efforce de minimiser les désagréments pour les touristes affectés. L'aéroport de Kikoboga continue d'opérer normalement pour les activités de vol et de tourisme.

Mots clés : Unity Air, Embraer EMB-120, accidents d'avion, aérodrome de Kikoboga, parc national de Mikumi, Tanzanie, enquête sur les accidents aériens, tourisme, sécurité aérienne, AAIB.