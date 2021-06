Dossier SOFINS

- Aéromobilité et Forces Spéciales : Les nouveaux défis des opérations héliportées pour les opérations commandos

- De la Guerre du Désert au Milieu Forestier : Quelles sont les nouvelles solutions de capteurs ISR pour faire face à l'évolution de la guerre au Mali

- Les Avions Légers d'Attaque et de Renseignement : Le marché mondial des avions de contre guérilla pour les Forces Spéciales

- Les Nouveaux Avions Légers de Renseignement : Les EAU intègrent désormais des solutions cyber sur leurs nouveaux appareils ISR

- Les Systèmes Anti-Drones Russes : La Russie déploie désormais toute une gamme de solutions disruptives (détection, brouillage, destruction) contre les plateformes ISR occidentales. quelles en sont les forces et les faiblesses ?

- Les Drones Tueurs : Les drones tactiques et les drones suicides ont tenu en échec les systèmes de défense sol/air les plus récents en Libye, en Géorgie, et en Syrie. Quels sont leurs modes opératoires, comment y faire face ?

- Les Ailes du FSB : Les forces spéciales russes n'ont jamais été aussi actives. Sur quel parc d'aéronefs (avions, hélicoptères, drones) appuient elles leurs opérations ?

- Le Retour des Sous-Marins de Poches : La perspective de pouvoir saboter les exploitations gazières ou pétrolières off-shore stimule la réalisation de nouveaux mini sous-marins pilotés à distance ou nom. Quels sont leurs performances et leurs modes opératoires ?

- Les Nouveaux Enjeux des Laser : Désignation, communication, ou destruction le marché des forces spéciales est l'un des plus dynamique pour les fabricants de laser. Pourquoi et dans quel but ?

- Robotique et IA : Transport tactique, évacuation sanitaire, véhicules blindés... tous ces vecteurs sont en passe d'une dronisation massive grâce à l'IA. En quoi constitueront ils le multiplicateur de forces de demain ?

- Les Mercenaires du Cyber : La Chine s'appuie largement sur des groupes supplétifs pour réaliser ses opérations cyber. Qui sont ils, et quelles menaces représentent-ils à termes ?

- Investigations, Opérations dans la Data-Sphère et Datavisualisation : En quoi les outils d'Osint et de datavisualisation peuvent ils permettre de renforcer les capacités de renseignement et d'actions informationnelles des forces spéciales ?

