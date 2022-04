Dix bourses Espace proposées par la Fondation Ailes de France

Fin des candidatures le 15 avril

La clôture de réception des dossiers de candidature pour l’attribution d’une des dix bourses Espace de la Fondation Ailes de France, d’un montant unitaire de 5 000 €, est fixée au 15 avril 2022.

Visant des projets éducatifs, scientifiques, culturels et de développement durable en particulier en faveur des jeunes, la campagne avait démarré le 16 février dernier.

Ces bourses sont destinées à des jeunes de 25 ans maximum, issus de formations diverses et qui souhaitent s’orienter vers le spatial.

Sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Ailes de France a pour objet de contribuer à la connaissance et à la promotion de la sphère aéronautique et de l’espace. Dans cette perspective, elle soutient entre autres des projets éducatifs, scientifiques, culturels et de développement durable en particulier en faveur des jeunes.

Trois objectifs

Pour la deuxième année consécutive, le partenariat avec le Cnes et le soutien d’Eutelsat pour l’attribution de bourses Espace s’inscrivent dans ce cadre, et visent à accompagner et soutenir des jeunes étudiants méritants, en leur donnant les moyens de mener à bien leurs projets dans les domaines directement liés au secteur spatial.

A moyen terme, trois objectifs sont visés à travers ce programme : promouvoir l’espace auprès des jeunes, faciliter leur insertion dans le monde professionnel et faire émerger des talents français du secteur.

Une cérémonie officielle d’attribution des bourses Espace est prévue en juin 2022, à l’issue d’une sélection sur dossier et d’un oral.