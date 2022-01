Défense anti-aérienne, pilotage, innovation, drones, missiles et recutement : visite de la Fabrique Defense

Les capacités de défense aérienne de l'Armée de l'Air et de l'Espace

L'Armée de l'Air et de l'Espace présentait la dernière version du Crotale, dont la première génération remonté à 1995. Le système fonctionne avec seulement un opérateurs de tir et un opérateur principal, ce dernier réalisant le suivi de la situation aérienne de la zone. Le Crotale dispose aussi de deux voies, une infrarouge et une caméra HD, permettant de confirmer, si nécessaire, la nature de la cible accrochée par le radar de tir. La portée du missile est de 11 km.

Non loin, un lanceur Mamba est également présenté. Son radar, normalement déployé dans un deuxième module, dispose d'une portée de 60 km. La plateforme visible comporte aussi une grande antenne dédiée à la transmission de données, et une seconde, plus petite, pour de la phonie. Le lanceur contient huit missiles Aster 30, d'une portée de 80 km. Ces missiles sont aussi présents au sein des navires de la Marine nationale, notamment sur les frégates Horizon.

Ces deux systèmes ont également une capacité contre les drones MALE, une menace nouvelle pour laquelle les systèmes anti-aériens n'ont pas été conçus, davantage focalisés sur les avion ou hélicoptère. Or, les drones ont largement changé la donne : en dehors de la menace qu'ils représentent, ils sont difficiles à détecter de par leur petite taille et leur "furtivité" permise par leur constitution en fibres de carbone difficilement détectable au radar. Alors que plusieurs systèmes de défense sol-air d'origine russe Pantsir S1 avaient été détruits par des drones, la mise à niveau permanente des Crotale et Mamba leur permet une grande efficacité contre cette nouvelle menace.