Deux militaires Russes présentent leur nouveau système anti-drone : il est totalement détruit par 2 drones ukrainiens en 15 minutes

Entre présentation et destruction

Ce 11 octobre, une vidéo filmée par des militaires russes a été publiée sur les réseaux sociaux. Téléphone en main, un militaire présente fièrement son tout nouveau système anti-drone. Sans donner le nom du système, le soldat montre ce qui semble être un radar sur trépied capable de détecter des drones :

"Ça y est les gars, tous les drones sont finis. Regardez ce que nous avons !"

Mais le soldat montre alors ce qui se trouve derrière lui, avec une assez grande fierté :

"Mais ce n'est pas la chose la plus importante, regardez !"

En effet, ce deuxième système est très certainement un brouilleur à 360°, placé à l'arrière d'un véhicule tout-terrain. Cependant, la seconde partie de la vidéo est filmée sur un tout autre ton. En effet, elle montre alors que le véhicule est en feu, avec un militaire russe essoufflé et dépité qui annonce :

"C'est tout. Nous n'avons désormais plus le coûteux équipement de guerre électronique et le véhicule."