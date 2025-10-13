Deux militaires Russes présentent leur nouveau système anti-drone : il est totalement détruit par 2 drones ukrainiens en 15 minutes

Deux militaires russes présentaient fièrement un tout nouveau brouilleur mobile dans une vidéo. Moins de 15 minutes après la présentation, le brouilleur et son véhicule étaient touchés coup sur coup par deux drones suicides ukrainiens, détruisant complètement le système en question.
Ce 11 octobre, une vidéo filmée par des militaires russes a été publiée sur les réseaux sociaux. Téléphone en main, un militaire présente fièrement son tout nouveau système anti-drone. Sans donner le nom du système, le soldat montre ce qui semble être un radar sur trépied capable de détecter des drones :
"Ça y est les gars, tous les drones sont finis. Regardez ce que nous avons !"
Mais le soldat montre alors ce qui se trouve derrière lui, avec une assez grande fierté :
"Mais ce n'est pas la chose la plus importante, regardez !"
En effet, ce deuxième système est très certainement un brouilleur à 360°, placé à l'arrière d'un véhicule tout-terrain. Cependant, la seconde partie de la vidéo est filmée sur un tout autre ton. En effet, elle montre alors que le véhicule est en feu, avec un militaire russe essoufflé et dépité qui annonce :
"C'est tout. Nous n'avons désormais plus le coûteux équipement de guerre électronique et le véhicule."
La cause de l'incendie est connue et même inattendue : le véhicule a été frappé par non pas un mais bien deux drones suicides FPV ukrainiens. Cette attaque est confirmée grâce à la publication, par les Forces armées ukrainiennes, de la vidéo prise par les deux drones en question. Le premier a incendié et neutralisé le système de brouillage. Le second, dans sa phase d'approche finale, montre que les antennes de brouillage et le véhicule ont subi un grave incendie. Cette seconde frappe avait probablement été lancée pour s'assurer de la destruction complète du système russe.
Pour l'instant, il n'est pas possible d'expliquer pourquoi le système de brouillage russe n'a pas fonctionné. Est-ce que le radar fonctionnait correctement ? Est-ce que le brouilleur était opérationnel ou en cours de déploiement au moment de la vidéo ? Est-ce que les militaires russes étaient correctement formés à l'utilisation de ce système ?... Ou même l'accumulation de plusieurs de ces hypothèses !
Il faut toutefois noter un désavantage pour le système en question : le 4x4 russe est de couleur blanche. Ainsi, cacher ce véhicule blanc au milieu d'arbres ne représentait peut-être pas le meilleur emplacement. Après les premiers mois de l'invasion russe de l'Ukraine, le kaki semblait pourtant s'être généralisé comme la couleur principale des véhicules civils modifiés et ce, que ce soit du côté des Forces russes qu'ukrainiennes. Les militaires russes se pensaient peut-être à l’abri : la vidéo a été géolocalisée sur une route entre Kiselevo et le sud de Rakitnoe (50°48'56.5"N 35°49'50.6"E). Le véhicule se trouvait dans l'oblast de Belgorod, en Russie, à plus de 25 kilomètres de la frontière ukrainienne !
Enfin, cette frappe démontre à nouveau que la défense antiaérienne, y compris anti-drone, doit être pensée en couches et effecteurs différents. Dans le cadre des drones, une défense efficace verrait par exemple le déploiement de brouilleurs mais aussi de lance-missiles courte portée (MANPADS, missiles low cost,...), canons antiaériens, armes à énergie dirigée,... Cependant, le déploiement cumulé de tels moyens, sans compter sur leur coordination dans un environnement électromagnétique dégradé, demande aussi que ces mêmes moyens soient disponibles en masse et résilients. L'invasion russe de l'Ukraine rappelle ainsi que cette masse de moyens différents, qu'ils soient high ou low-tech, est l'un des facteurs clés d'un conflit de haute intensité.
