Deux hélicoptères biélorusses violent l'espace aérien polonais

Un incident de plus

Depuis l’invasion russe de l’Ukraine, la Pologne perçoit son environnement géopolitique très instable, en ce compris avec des incursions : une partie d’un missile antiaérien S-300 s’était écrasé après que la Russie avait tiré des missiles non-loin de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine et un missile Kh-55 a même été retrouvé en plein milieu du territoire polonais et formellement identifié comme étant un missile russe ( Reuters ). Ces deux incursions ont même entrainé l'achat de deux avions de guet aérien avancé et de commandement (AEW&C) Saab 340 AEW par la Pologne.

En ce qui concerne la cause de ce nouvel incident, plusieurs hypothèses sont avancées... mais il s'agit plus que probablement d'une erreur de navigation de la part des pilotes des deux hélicoptères.

Quelles réponses ?

Peu de temps après le survol, un hélicoptère léger Mi-2 Hoplite des Forces armées polonaises était en train de survoler la zone en question (tweet ci-dessous). D'autres hélicoptères auraient aussi été déployés, ainsi que des troupes militaires polonaises sur la zone. À noter qu'une vidéo de ce Mi-2 était parfois utilisée pour décrire le survol des deux hélicoptères biélorusses. Le communiqué de presse polonais précise également que l'OTAN avait été prévenu de cet incident frontalier. Coïncidence ou non, le lendemain, un avion AEW&C E-3A Sentry de l'OTAN survolait le sud de la Pologne, le long de la frontière avec l'Ukraine. S'il ne survolait pas au-dessus de la zone de Białowieża, celle-ci était à portée du radar de l'avion, ainsi qu'une partie de l'espace aérien biélorusse (image ci-dessous). Pour rappel, le radar des AWACS aurait une portée de 375 kilomètres (au minimum, certains annoncent 400 kilomètres ou plus).