Détruire des défenses aériennes : mission autonome réussie pour les drones d’Anduril et Textron

Démonstration conjointe réussie pour Textron Inc et Anduril Industries Le conglomérat industriel américain Textron Inc. et la société de défense américaine spécialisée dans les systèmes autonomes, Anduril Industries, ont prouvé l’interopérabilité de leurs systèmes au cours d’une démonstration, dont les résultats ont récemment été divulgués. Un opérateur y a réalisé des missions à l'aide du logiciel de missions en autonomie d’Anduril pour commander et contrôler simultanément plusieurs systèmes aériens sans pilotes (UAS). Si trois variantes du drone ALTIUS-600, eux aussi conçus par Anduril, ont été employés, le drone Aerosonde HQ de Textron Systems a confirmé son interopérabilité avec le logiciel et la gamme d’ALTIUS-600. Ensemble ils ont su faire aboutir une mission en autonomie de suppression / destruction des défenses aériennes ennemies (SEAD / DEAD) dans un scénario d'appui à une mission d'assaut de l'aviation de l’armée.

Image montrant l'interface de la plate-forme Lattice for Mission Autonomy d'Anduril Industries lors de la démonstration réalisée aux côtés de Textron. © Anduril Industries Fermer

La plate-forme logicielle de contrôle de systèmes inhabités Lattice for Mission Autonomy d'Anduril Lattice for Mission Autonomy est une plate-forme logicielle développée par Anduril qui contrôle des actifs robotiques et offre une interface permettant de simplifier la supervision humaine des missions. Selon la déclaration de Textron Systems, elle « exécute les fonctions essentielles à la planification et à l'exécution des missions, notamment le pilotage autonome, la capacité à détecter et à comprendre l'espace de combat, l'identification des menaces et des objets d'intérêt, la gestion de la signature et des communications pour améliorer la capacité de survie, l'orchestration des manœuvres de plusieurs ressources et la synchronisation de la mise en œuvre des effectuers ». Son architecture ouverte permet aux forces armées qui l’emploient d’y intégrer du matériel et des logiciels tiers pour s'adapter et répondre aux besoins des différentes missions.

L'Aerosonde HQ de Textron et l’ALTIUS-600 d’Anduril Textron à utilisé le QG d'Aerosonde HQ VTOL (capacité de décollage et d'atterrissage verticaux), lors de la démonstration. Le drone peut embarquer une grande variété de charges utiles adaptées à des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) sur des environnements terrestres et maritimes qui lui permettent d’obtenir : de l’imagerie de jour comme de nuit,

un relai pour les communications vocales,

radar d'ouverture synthétique(SAR)

du renseignement SIGINT ou du renseignement sur les communications (COMINT)

de la Cartographie 3D D’une endurance supérieure à 14h, il peut voler à une altitude de 10 000 pieds (3048 m) et possède une portée opérationnelle de 140 km.

Le drone Aerosonde HQ à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) possède une version à aile fixe lancée via une rampe de lancement. © Textron Systems Fermer

L’ALTIUS-600 est une munition de vagabondage multi-missions qui peut se lancer à partir d'une variété de plates-formes terrestres, aériennes ou maritimes et dont le poids et l’endurance sont respectivement de 440 km et un peu plus de 4h. En situation opérationnelle, il peut réaliser différents types de missions : renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR) à distance,

engagement cinétique de cibles,

servir de leurre RF (le drone modifie les signaux reçus pour générer une fausse cible aux yeux des capteurs des systèmes de défense adverses et leur transmet ainsi un signal qui les induit en erreur),

effectuer du SIGINT (Renseignement de source électromagnétiques),

servir de relais de communication,

la cyberguerre. L’interopérabilité entre des drones chargés de mission ISR, et ceux en capacité de détruire les systèmes de défense aérienne adverses est un prérequis du combat aérien et de la domination du champ de bataille par la voie des airs. Elle augmente les chances de survies des aéronefs ainsi que celles des munitions qu’ils projettent assurant une meilleure efficacité des tirs offensifs. Le développement de systèmes de drones et de logiciels oeuvrant de concert est donc de première importance en cas de conflit.