Des L-159 tchèques livrés en Ukraine ?

En cours de discussion

Le 10 mai, le président tchèque, Petr Pavel, annonçait au micro d'une radio publique tchèque :

"Il convient de se demander si nous pourrions fournir à l'Ukraine nos/notre avion(s) L-159. [...] En tant qu'avion de combat de soutien direct, [les avions] pourraient aussi aider l'Ukraine significativement dans la contre-offensive." (d'après Reuters )

Le président tchèque ne précise toutefois pas le nombre d'avions éventuellement livrés.

Un stock d'avions de combat

Le 4 juillet 1997, le ministère de la Défense tchèque signait un contrat d'achat auprès d' Aero Vodochody pour la livraison de 72 avions de combat légers monoplaces L-159 Alca (Advanced Light Combat Aircraft). Les deux premiers appareils atterrissent pour la première fois le 10 avril 2000 sur leur base de Čáslav (Bohême-Centrale, République tchèque) avant d'entrer en service le 28 décembre 2000.

En février 2004, le gouvernement tchèque décide de garder une flotte d'Alca limitée à 24 appareils actifs. Les autres appareils seront alors stockés sur la base aérienne de Pardubice (Pardubice, République tchèque) et ensuite au sein des installation d'Aero Vodochody d'Odolena Voda (Bohême-Centrale, République tchèque). Aujourd'hui, seulement 16 Alca sont encore en service, épaulés par 12 avions de combat Gripen C et 2 avions de combat Gripen D (biplaces, également utilisés pour l'entrainement des pilotes).

Quelques ventes

Entre temps, certains appareils ont été revendus en seconde mains :

28 Alca vendus en seconde main le 15 octobre 2012 pour la Force aérienne irakienne ( annonce officielle )

) 28 Alca vendus en seconde main le 5 janvier 2014 pour la société Draken International ( annonce officielle )

Dès lors, cela signifie que si la décision tchèque sera positive, sa Force aérienne devra se séparer de certains de ses 16 avions de combat L-159 encore en service.

Léger mais offensif

S'il est considéré comme un avion de combat léger, le L-159 reste tout de même un avion puissant pour des missions d'attaque au sol. Son armement est d'ailleurs varié :

Missile air-air courte portée AIM-9 Sidewinder

Missile air-sol AGM-65 Maverick

Pod canon double 20 mm

Pod de roquettes Hydra

Bombe lisse Mk.82 ou Mk.83

Bombe à guidage laser GBU-12 ou GBU-16

Systèmes de reconnaissance

Systèmes de guerre électronique

La configuration varie en fonction des besoins de la mission. Les munitions, réservoirs supplémentaires et systèmes sont répartis sur 7 points d'emports externes (1 sous le fuselage, 3 sous chaque aile).

L-159 Alca

Il s'agit d'une version repensée et améliorée du L-59, lui-même une version remotorisée du L-39 Albatros. Son premier vol est effectué le 2 août 1997.

L'avion comprend un système de navigation GPS, un HUD, deux antennes Collins ARC-182 (communication). Ses systèmes de protection comprennent un système d'alerte radar (RWR) Guardian 200 et un brouilleur passif Vinten Vicon.