Des Jets de la RAF interceptent une patrouille aérienne russe aux portes de l'espace aérien de l'OTAN

Les Eurofighters Typhoon de la RAF en action face à une menace imminente

Une flottille de chasseurs de la Royal Air Force (RAF) en poste en Estonie a été déployée en réponse à la proximité inquiétante d'un groupe d'avions de l'armée de l'air russe près de l'espace aérien de l'OTAN. Les chasseurs Eurofighter Typhoon du 140e Escadron Aérien Expéditionnaire (EAW), stationnés à la base aérienne d'Ämari, ont été appelés en urgence après la détection d'un avion de surveillance Ilyushin Il-20M, escorté par deux chasseurs Su-27 Flanker, volant dangereusement près des limites de l'espace aérien de l'OTAN.

Un manquement russe aux protocoles internationaux

D'après la RAF, les avions russes n'ont pas respecté les protocoles internationaux établis, qui exigent une coordination avec les contrôleurs aériens des régions d'information de vol (FIRs) concernées. Ces dérogations aux règles de la part des avions russes augmentent le risque de confrontations imprévues et posent de sérieux défis aux efforts internationaux pour maintenir la sécurité dans le ciel européen.

Une mission de police aérienne en cours pour protéger les pays baltes

Le 140e EAW de la RAF est en poste à la base aérienne d'Amari jusqu'en août 2023 pour mener à bien la mission de police aérienne de l'OTAN dans les pays baltes. Lancée en 2004 à l'adhésion des États baltes à l'OTAN, cette mission figure parmi les principales tâches des forces aériennes de l'OTAN. Les unités se relaient pour protéger l'espace aérien estonien, letton et lituanien contre les incursions, ces pays n'ayant pas leurs propres capacités aériennes.

Un contexte de tensions croissantes

Cette interception intervient dans un contexte de tensions croissantes entre l'OTAN et la Russie, avec des incursions répétées de l'aviation russe dans l'espace aérien européen. Ces incidents soulignent l'importance de la présence continue de la RAF et de l'OTAN dans les pays baltes pour maintenir la sécurité et la stabilité dans la région.